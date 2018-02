L’ondata di maltempo che sta colpendo il Molise da ieri, con pioggia e forte vento, ha provocato frane e allagamenti in tutta la regione. Moltissime sono le richieste di soccorso che pervengono di ora in ora ai Vigili del Fuoco dei Comandi provinciali di Campobasso ed Isernia.

Diverse squadre sono impegnate dalla notte appena trascorsa ed ancora a lavoro per prosciugamenti in genere, rimozione di alberi sradicati dal forte vento e modesti movimenti franosi.

In alcuni casi è stato necessario il richiamo in servizio di personale libero ad integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, non sufficiente a far fronte alla situazione in atto. Anche la viabilità dell’hinterland venafrano, in provincia di Isernia, è stata messa seriamente in difficoltà.

A Pettoranello del Molise l’acqua ha invaso lo stabilimento della Ittierre. Infiltrazioni di acqua piovana hanno provocato, infine, il cedimento del solaio di un garage a Rocchetta a Volturno.