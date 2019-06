SITUAZIONE – L’alta pressione nordafricana ancora ben salda sul Mediterraneo centrale che nel weekend non si limiterà a proteggere solo il Centro-Sud Italia, ma l’ondata di caldo si farà sentire anche sulle regioni settentrionali. Correnti molto calde provenienti dal deserto interesseranno dapprima le Baleari e la Sardegna, poi si muoveranno verso i settori centrali peninsulari ed il Sud. E nel week-end quasi tutta la Penisola sarà colpita da questa prima ondata di calore della stagione che porterà temperature molto elevate sulle Isole Maggiori e sulle regioni del Sud, con punte fino a 36-38°C sulle zone di pianura interne.

METEO SETTIMANA IN MOLISE:

VENERDI’: giornata soleggiate e molto calda. Completa assenza di nubi e un cielo lattiginoso per gli alti tassi di umidità. Temperature fino a 33-35 gradi sulle pianure del Basso Molise. Clima afoso. Sulla costa i valori termici saranno mitigati dal mare. Qualche nube da ovest idi passaggio in serata. Venti assenti. Mare calmo

SABATO: giornata completamente stabile e soleggiata però da qualche passaggio nuvoloso in particolar modo al mattino. Serata calda e stabile. Temperature in ulteriore aumento le quali localmente potranno superare i 36-38 gradi in Basso Molise e sulla piana di Venafro. Venti assenti. Mare calmo

DOMENICA: giorno festivo completamente stabile e soleggiato. Qualche sporadica nube sui rilievi. Si perderà qualche grado rispetto alla giornata precedente per l’ingresso di correnti più fresche da ovest; valori che supereranno comunque i 30 gradi ovunque. Mari calmi. Venti deboli o assenti, tendenti da maestrale sulla costa.

