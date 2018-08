di Domenico Pio Abiuso

Anche quest’anno, dopo la mostra della scorsa stagione “FerroCarta 2017” dell’artista riccese Antonio Finelli, il castello Di Capua di Gambatesa, con inaugurazione venerdì 10 agosto alle ore 17.30 ospiterà quella intitolata “OLTRE le barriere dei tempi” dello scalpellino gambatesano Antonio Natale Di Maria, che sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.30 fino a domenica 7 ottobre.

L’accadimento, che vede come ente patrocinante il Comune di Gambatesa, si interseca nella programmazione degli eventi estivi atti alla promozione turistica del nostro borgo e ha come scopo quello di far conoscere la pregevole fattura delle sculture del nostro conterraneo a quanti vorranno venire a vederle.

Significative le parole dell’intagliatore: “Mezzo secolo fa salivo le scale del castello di Gambatesa per frequentare le scuole medie. Oggi con grande emozione sto facendo lo stesso percorso per allestire una mia personale di sculture su una tematica di grande attualità (I MIGRANTI)”.

“Un grazie sincero al Sindaco di Gambatesa avv. Carmelina Genovese e a tutta l’amministrazione comunale, al dott. Luca D’Alessandro per il grandissimo impegno ad organizzare la mostra e alla dott.ssa Susanna Meurer direttrice del POLO MUSEALE che hanno gentilmente concesso gli spazi del CASTELLO DI CAPUA per organizzare l’evento”.