di T.A.

SE N’E’ PARLATO CON ESPERTI, STUDIOSI, COLTIVATORI ED ASSAGGIATORI ALLA SALA GIALLA DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Da un partecipante – l’isernino Gianni Perna, cultore ed appassionato della materia, intervenuto a sua volta in chiusura dell’ appuntamento di cui di seguito- perviene il gradito contributo informativo circa il recente incontro promosso dall’Auser di Isernia presso la sala gialla dell’ente provinciale pentro ed avente come tema “L’olio extravergine di oliva, aspetti culturali, botanici e organolettici”. L’informativa del Perna pervenuta in redazione : “Presso la sala gialla della Provincia di Isernia si è appena tenuto un incontro con esperti di MolisEvo per la promozione della cultura dell’olio. Meeting ben organizzato dal presidente Auser di Isernia, prof. Franco Capone, e dai suoi collaboratori. Da segnalare la partecipazione di esperti del settore olivicolo molisano. Numeroso ed attento il pubblico presente. Apprezzati gli interventi dei relatori, soffermatisi sulle tecniche di coltivazione, sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione dell’olio. Da segnalare i contributi del dr Roberto Ferrante per la gestione dell’oliveto e del dr. Gianluca Ciammetti sull’importanza e il ruolo dei ricettori olfattivi e gustativi nell’assaggio dell’olio. A seguire l’esperta assaggiatrice Filomena Fasano e la dr. Tamara Mazzocco ad illustrare ai presenti il ruolo dell’assaggiatrice. In chiusura gl’interventi del presidente di Molisevo dr. Antonietta Lombardi, con l’assaggio guidato di olio evo. Quindi l’ampio dibattito finale con l’attiva partecipazione dei presenti, sottoscritto compreso, interventi assai graditi dagli stessi relatori dell’incontro”.