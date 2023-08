OLEZZI INSOPPORTABILI INVADONO DA GIORNI L’ABITATO VENAFRANO CON FASTIDI ALLE VIE RESPIRATORIE

Tanti venafrani segnalano un fenomeno nient’affatto piacevole che da giorni si registra nell’abitato cittadino, arrecando problemi all’olfatto ed alle vie respiratorie di tanti. “Sin dal primo mattino e per intere giornate -affermano in molti- si percepiscono nei diversi quartieri della pianura venafrana olezzi per nulla gradevoli e che disturbano vistosamente la normale respirazione di ciascuno. Non si riesce a capire di cosa trattasi, da dove provengano e da cosa generati, ma sono pessimi odori che invadono l’aria rendendola poco gradevole e praticamente irrespirabile”. Altra testimonianza sullo stesso tema : “Posso sbagliarmi -dice un pensionato- ma sembrano olezzi di sansa. Forse che nel periodo si ripuliscono contenitori e strutture olearie in vista della futura campagna olivicola ? Certo è che gli olezzi di cui trattasi sono sgradevoli, insistenti, continui e tale da arrecare problemi alle vie respiratorie delle persone. Chiediamo di conoscere le cause a monte per tranquillizzarci. E soprattutto chiediamo che siffatti pessimi odori non invadano più l’aria e l’ambiente venafrani”. Sollecitati in definitiva controlli preventivi a monte per la tutela della salute di tutti.

T.A.