di T.A.

La gente non ne può più e chiede ad istituzioni ed autorità sanitarie preposte di intervenire perché quanto accade e si percepisce di assolutamente fastidioso ed insopportabile all’olfatto abbia termine nel più breve tempo possibile. Si sta scrivendo, su segnalazione di tanti allarmati e preoccupati per quanto accade, degli insopportabili e fastidiosissimi olezzi che si percepiscono da giorni nella piana e nell’abitato venafrani, dovuti probabilmente ad attività collegate al lavoro dei campi. Non c’è certezza al riguardo, sia chiaro, ma in tanti propendono per l’uso di fertilizzanti naturali -leggi letame- per lavorare i terreni della pianura venafrana, letame che al sole e col caldo del periodo sprigionerebbero gli sgraditissimi olezzi percepiti diffusamente. Quindi nessun presunto inquinamento da industrie ed altre combustioni, ma olezzi insistenti dal concime naturale rappresentato -forse …- dal letame degli animali distribuito sui campi per lavorarli e ricavarne prodotti agricoli.