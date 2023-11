di T.A.

Abbinare il 17 al venerdì è diabolico, negativo al massimo, una jattura assoluta per tanti ! Viceversa è il toccasana ed una fortuna a 360° per tant’altri ! Da una parte cioè si propende per una giornata da mala sorte e pessima al 100%. Tutt’altro per menti diverse, le quali invece ritengono che l’abbinamento numero/giorno della settimana -cioè 17 e venerdì- sia quanto di più fortunato possa capitare, ossia asseriscono che porti bene ! Conseguentemente c’è chi dal primo mattino e sino a che non va a dormire fa scongiuri a tutto tondo, “armandosi” di amuleti vari tra cui corna, “cornicchi”, aglio in tasca o tra le mani e via discorrendo, badando bene all’eventuale gatto nero incontrato per strada, e chi invece vive una giornata alla grande pregustando fortuna e buona sorte. Anche in questo caso cioè il mondo si divide e le menti ragionano diversamente. Per chiudere il discorso, che potrebbe continuare all’infinito ed alla fine tediare anziché no, diciamo che-giusta la regola vigente- due poli negativi (sempre che il 17 ed il venerdì siano tali, ossia negativi d’acchito) si annullano a vicenda e quindi la giornata alla fin fine finire per risultare positiva, con fortune a go/go a destra e a manca ! Il pensiero di chi legge? Prevedibilmente diverso se non addirittura contrapposto, c’è da giurarci ! Intanto, giusta l’altra regola mai in disuso del “non è vero ma ci credo”, sarà bene da una parte vivere la giornata accortamente e nel contempo non disdegnare di giocare due/tre numeri al lotto -scommettendo anche un solo euro- perché non si sa mai … !

A proposito, BUONA GIORNATA A TUTTI !