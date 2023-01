di Massimiliano Scarabeo

L’8 gennaio 1324 ci lasciava uno degli uomini che hanno segnato non solo la storia di Venezia, in particolare, bensì quella dell’intera Europa.

Nel 2024 celebreremo il Settecentenario della morte di questo grande viaggiatore, scrittore e mercante veneziano, famoso in tutto il mondo per Il Milione, una vera e propria enciclopedia geografica del tempo che riunisce le conoscenze essenziali sull’Asia in Europa alla fine del XIII secolo, frutto della relazione dei suoi viaggi in Estremo Oriente compiuti con il padre Niccolò e lo zio Matteo lungo la via della seta fino alla Cina, allora Catai, nel periodo dal 1271 al 1295, dove fu Consigliere e Ambasciatore alla corte del Gran Khan Kubilai.

Seppur non sia stato il primo europeo a raggiungere la Cina, fu colui che ispirò generazioni di viaggiatori europei, come Cristoforo Colombo, e fornì spunti e materiali alla cartografia occidentale, in primis al celebre mappamondo di Fra Mauro.

Rientrato a Venezia con una discreta fortuna che investì nell’impresa commerciale di famiglia, dopo i 3 anni di prigionia genovese si unì in matrimonio con la patrizia Donata Badoer, dalla quale ebbe tre figlie: Moretta, Bellela, Fantina.

Sulla bellissima isola dalmata di Curzola – una perla di venezianità, che comunque nulla di altro ha mai avuto! – si continua a promuovere un “museo” spacciandolo per la “vera casa natale di Marko Polo”, nonostante due recenti studi realizzati tra il 2010 ed il 2013, abbiano dimostrato che l’edificio fatto passare per la dimora dei Polo in cui venne alla luce il nostro illustre viaggiatore, sia invece più vecchio di almeno due secoli rispetto al periodo in cui egli visse.

Alcune guide addirittura raccontano, facendo propria une delle tesi menzognere peggiori, che il padre del nostro uomo fosse un tale Nikolo (Niko) Pilić oriundo dell’entroterra sebenzano, trasferitosi successivamente a Curzola, subendo la venetizzazione del cognome, diventato così Polo!

Ma ecco le conclusioni degli studiosi, che non lasciano alcuno spazio ad ipotesi diverse: