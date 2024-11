Si è alla stretta finale per la nomina del nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Da quanto riportano Ansa e La Repubblica il Ministro della Difesa Crosetto nel Consiglio dei Ministri di oggi proporrà la promozione dell’attuale numero due dell’Arma, il napoletano di nascita e venafrano di adozione Gen. Salvatore Luongo, a Comandante Generale della Benemerita. “L’appuntamento era fissato da tempo -scrive Repubblica- ed oggi il Governo dovrebbe nominare il nuovo Comandante Generale dei Carabinieri (dopo la scadenza del mandato dell’attuale Comandante Tuzi, ndc). Il Gen. Salvatore Luongo, vice in carica, è il nome su cui il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha puntato sin dal principio. La partita però -aggiunge il quotidiano – non è ancora chiusa”. “Diciamo 70 e 30”, spiega chi ha parlato col Ministro facendo intendere che non si può dare nulla per scontato, neanche che oggi arrivi effettivamente la scelta per motivi vari”. Ovvia l’attesa a Venafro, dove il Generale Luongo è cresciuto sino ad entrare nell’Arma, per l’importante designazione. Il Gen. Salvatore Luongo, si ricorda, è figlio dello scomparso Maresciallo dell’Arma, Antonio, a lungo comandante della Caserma CC. di Venafro.

T.A.