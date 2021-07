di Tonino Atella

Valicano la loro regione, proponendosi anche in terra campana. Protagonisti di tanto Antonella ed il marito Enrico, entrambi con la grande passione per la musica ed il canto in particolare. Il simpaticissimo duo isernino/venafrano sarà infatti in serata a Mignano Montelungo (Caserta) “per una grande serata artistica”, promettono all’unisono, “che farà divertire, cantare e ballare mentre si gusteranno le prelibatezze del locale che ospita, pizza napoletana in testa”.

Quindi domani sera, sabato, saranno di nuovo alla ribalta ma questa volta a Venafro, città di residenza della coppia, per altra imperdibile appuntamento all’insegna del divertimento, della buona musica e delle loro melodie mentre si gusteranno pizze napoletane e fritti di varia natura, sempre a prezzi modici.