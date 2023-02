Promotore del Movimento degli Uomini Casalinghi, ha fondato nel 2011 l’associazione di promozione sociale (dallo scorso anno associata all’Auser)

“Vivere con Cura” con sede a Capracotta. Ogni anno, organizza corsi, laboratori ed escursioni per divulgare culture e pratiche di vita ecologica.

Per il suo settantesimo compleanno, ha deciso di sfoggiare un nuovo look altamente simbolico: il pizzetto della “crapa”.

«In diverse culture- spiega- c’era la tradizione di indossare un elemento di un animale per acquisirne le caratteristiche. La capra è un animale acuto, sveglio e generoso che ha contribuito tantissimo al benessere della comunità di Capracotta. Il mio invito è quello di organizzare ogni anno il “Capra Day” per una rivalutazione delle capre e di tutti gli altri animali

Tanti auguri

Da “Meglie a tiemp”, sito web venafrano, ed “Ass.ne Amici di Capracotta” auguri al neo 70enne di Capracotta Antonio D’Andrea, l’eccentrico sognatore naif della montagna molisana

Se n’è appena scritto per il suo carattere particolarissimo ed improntato ad una vita naturale al massimo. Torniamo volentieri a farlo per formulargli auguri calorosissimi per le proprie prime 70 candeline spente. Di chi trattasi ? Ma certamente di Antonio D’Andrea di Capracotta, il particolarissimo ed originale personaggio della montagna molisana a cui “Meglie a Tiemp”, sito web venafrano, e l’Associazione Amici di Capracotta formulano una … montagna di auguri per il bellissimo traguardo raggiunto. Ecco quanto del personaggio si scrive su fb e che di seguito riportiamo integralmente, non senza mancare di fare al nostro i più calorosi auguri anche di futuromolise.