di T.A.

L’OdG MOlise in un importante evento formativo organizzato in collaborazione con il Responsible Research Hospital e l’Università Del Molise: Corso di formazione per giornalisti: “comunicare con il cuore”. Il ruolo dell’informazione nella prevenzione cardiovascolare, profili etici e deontologici, a cui sono stati attribuiti 4 crediti formativi deontologici. Data: Venerdì 29 novembre 2024 presso il Responsible Research Hospital dalle ore 9.00 I partecipanti al corso potranno sottoporsi ad uno screening cardiovascolare gratuito di primo livello. Per aderire allo screening, è necessario iscriversi (obbligatoriamente) compilando e inviando il seguente form: https://www.responsible.hospital/corso-di-formazione-per-giornalisti-comunicare-con-il-cuore/ . L’iscrizione sulla piattaforma formazione giornalisti, NON comporta l’automatica adesione allo screening. Partecipanti max.50 sia per il corso di formazione che per lo screening.