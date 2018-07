A seguito della denuncia prodotta dalla Segreteria Regionale della SLC CGIL Molise, venerdì pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno sui tagli messi in atto da Poste Italiane in Regione. La Consigliera Eleonora Scuncio è stata la relatrice del documento in parola.

Con lo stesso, i Vertici Istituzionali si sono impegnati ad intervenire presso la società Poste Italiane perché il Molise non sia più escluso dal percorso di assunzioni pianificato dall’Azienda, perché vengano fermati definitivamente i tagli e le razionalizzazioni che continuano a penalizzare le zone interne e le fasce più deboli della popolazione, in primis gli anziani.

Vale la pena ricordare che la nostra regione ha pagato più di ogni altra il taglio del personale che, in poco più di dieci anni, si è in pratica dimezzato. Stipendi che non ci sono più e che avrebbero fatto comodo ad un anemico PIL. Inoltre sarebbe ora che i troppi contratti Part Time trovassero una definitiva trasformazione in Full Time e che fosse restituito alla cittadinanza tutta un servizio degno. Intanto, nel merito, anche l’On. Giuseppina Occhionero ha preannunciato un’interrogazione parlamentare al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il Molise deve avere pari dignità e un intervento deciso della politica potrebbe fermare l’emorragia! La SLC CGIL nel frattempo continua la propria azione e preannuncia per il prossimo mese di agosto una serie di scioperi a tutela del Molise e dei lavoratori postali, in un percorso di lotta oramai ineludibile.

… Nel merito siamo contenti del giusto risalto che anche il Coordinatore CISL, D’Alessandro, sta dando alla faccenda. Significa che finalmente riconosce la bontà del lavoro svolto dalla SLC CGIL nella tutela del lavoro postale e dei diritti dei lavoratori. Perché, lo ricordiamo ancora una volta, SIA L’ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE CHE LA MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA FANELLI SONO FIGLI DELLA RELAZIONE DENUNCIA INVIATA DALLA SEGRETERIA SLC CGIL ALLA RELATRICE ELEONORA SCUNCIO E A MICAELA FANELLI CON LE QUALI E’ STATO COSTANTEMENTE IN CONTATTO CON MIMMO FIOCCA.

Significa anche che D’Alessandro si sta portando sulle nostre posizioni abbandonando astrattismi e sterili comunicati che nulla hanno prodotto e nulla produrranno. Continuando così finalmente potremo mettere in campo iniziative comuni per il bene di tutti. La SLC CGIL nell’esprimere la propria soddisfazione per l’attenzione dimostrata sulle problematiche che attanagliano i lavoratori postali ringrazia tutto il Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata.