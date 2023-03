La pubblicità, non importa se arriva da … anatre, oche e papere, è l’anima del commercio !

Di tanto è convinto l’ex giornalista ed oggi biovegetariano alla contrada collinare Leone di Pozzilli Angelo Bucci, che ha fatto “parlare”, starnazzare le specie acquatiche del laghetto di Venafro per pubblicizzare la presentazione del suo testo di favole animali “Feronia”

La pubblicità, fatela come, quando e nei modi che volete, purché la facciate ! Di tanto è pienamente convinto, e ne ha dato appena conferma, l’ex giornalista molisano Angelo Bucci che abbandonato per protesta l’Odg Molise e ritiratosi in collina in contrada Leone di Pozzilli vivendo di quanto la natura passa -dagli animali ai fiori, dalle verdure ai formaggi, dal vino alle spezie, dalla frutta, all’olio ed a tant’altro dell’ambiente salutare del Molise dell’ovest- si è addirittura attrezzato a far … “parlare” anatre, oche e papere che vivono nel laghetto di Ciaraffella a Venafro, e nel quale si specchia la Palazzina Liberty. Le ha “intervistate” addirittura, chiedendo loro che dicessero della imminente presentazione del suo testo di favole animali “Feronia” nella predetta Liberty. E gli animali si sono ben prestati alla bisogna, starnazzando a più non posso per “dire” del prossimo appuntamento letterario dell’ex giornalista. Se non simpaticamente strano, come altro piace definire l’amico ? Come ? Quando la presentazione e a che ora del “Feronia” di Bucci alla Liberty, state chiedendo ? Si, è bene ripeterlo, perché lo starnazzare degli animali nel laghetto di Venafro non sempre si capisce, dato il transito continuo di auto, pullman e moto : avverrà sabato 18 marzo, a partire dalle h 17.00. E non conviene mancare, altrimenti oche, papere ed anatre non la smettono di starnazzare !