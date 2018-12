E’ stato approvato ieri, sabato 8 dicembre, alla Camera dei Deputati l’ordine del giorno, presentato dall’onorevole Giuseppina Occhionero, con il quale il Governo s’impegna a utilizzare la graduatoria del concorso del novembre 2016 per le nuove assunzioni nell’amministrazione giudiziaria.

La deputata di Liberi e Uguali, nel suo intervento ieri in aula, ha ricordato al governo, che prevede con la legge di Bilancio di assumere nella pubblica amministrazione tremila amministrativi a tempo indeterminato al Ministero della Giustizia, dell’esistenza del concorso dal quale sono risultati idonei duemila candidati non ancora collocati negli uffici giudiziari. “Ne vale – ha ricordato l’onorevole Occhionero – del buon funzionamento della giustizia, oggi in molti casi – ha aggiunto – compromesso proprio dalla carenza di personale non dirigente”.

Il governo la maggioranza hanno recepito come ‘raccomandazione’ l’ordine del giorno e si sono impegnati all’utilizzo dei ‘duemila idonei’ del concorso del 2016 per i tremila posti previsti – “Sono soddisfatta – ha commentato l’onorevole Occhionero – per l’impegno del governo finalizzato al buono funzionamento della macchina giudiziaria e anche per i posti che saranno destinati agli uffici giudiziari del Molise”.