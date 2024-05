di T.A.

Dell’UICI ospitiamo il comunicato che segue : “Torna anche quest’anno Occhio ai bambini, la campagna di screening oculistici rivolta ai più piccoli , abbiamo scelto l’istituto Comprensivo Petrone di Campobasso. L’iniziativa è organizzata dalla Sezione Regionale del Molise dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità Sezione Italiana ed il prezioso contributo del prof. Roberto Dell’Omo con il suo staff, grazie a questa sinergia verranno realizzati centinaia di controlli . Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che in Italia, nonostante le diverse campagne informative di profilassi visiva, esistono ancora fasce di popolazione dove la cultura della prevenzione non è pienamente arrivata e il progetto “Occhio ai bambini”, attraverso la distribuzione di materiale informativo alle famiglie e agli insegnanti e uno screening oculistico, mira a tutelare la vista dei più piccoli» spiega Gaetano Accardo, presidente della sezione UICI Molise. L’obiettivo degli screening è l’individuazione precoce delle patologie, che interferendo con il processo di acquisizione dell’immagine compromettono il normale sviluppo dell’apparato visivo. Infatti, esistono patologie pediatriche dell’apparato visivo tra cui lo strabismo, l’ambliopia (occhio pigro), i difetti refrattivi (miopia, ipermetropia e astigmatismo) che possono rimanere misconosciute. Come è noto, non sempre i bambini riescono a riferire il proprio disturbo, invece, sottoponendo loro a un esame che prevede dei test di valutazione del normale sviluppo dell’apparato visivo, del suo corretto funzionamento, sia in termini di acuità visiva che di motilità, ogni anomalia che si presenti può essere corretta precocemente evitando che determini danni che permangono per tutta la vita. Gli Oculisti coinvolti nella campagna, nel caso riscontrino disturbi dell’apparato visivo di qualche bambino, provvederanno a informare gli insegnanti e i genitori su come accedere agli ambulatori pubblici. La campagna, iniziata martedì 7 maggio nel plesso di via Leopardi si sposterà presso la sede di via Alfieri lunedì 13 maggio e terminerà il 27 maggio 2024”.