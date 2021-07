La grande staffetta degli atleti paralimpici ideata da Alex Zanardi, ‘Obiettivo3’, tra pochi giorni farà tappa in Molise. L’iniziativa sportiva, che ha preso il via lo scorso 4 luglio e che terminerà domenica 25 sempre di questo mese, arriverà in regione la prossima settimana. 65 tappe, 18 regioni d’Italia interessate da nord a sud, e 70 atleti paralimpici protagonisti del passaggio, di mano in mano, del testimone.

Ed il Cip Molise è pronto ad accogliere questo evento. Il 19 luglio, alle ore 12.00, al Castello Svevo di Termoli l’arrivo di Fabio Serraiocco che cederà il ‘simbolo’ del significativo momento agli atleti Lorena Ziccardi e Adamo Peschi che, nel pomeriggio, alle 16.00, partiranno alla volta di Larino dove giungeranno intorno alle 18e30 in Piazza Vittorio Emanuele.

La mattina successiva, alle ore 8.00, da Campobasso, da piazza Savoia (difronte Roxy) Antonello Pizzi pedalerà verso Benevento. La staffetta punta a diffondere in modo capillare, in tutt’Italia, lo spirito tenace e combattivo di questi atleti. Un viaggio entusiasmante che attraverso incontri, eventi e testimonial, trasmetterà il senso più puro e autentico del movimento paralimpico.

“Si tratta di un valore sociale importantissimo – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Attendiamo con entusiasmo gli arrivi e le ripartenze dei nostri atleti”. Ad ogni tappa saranno presenti autorità istituzionali e rappresentanti sportivi per sostenere i ciclisti impegnati nella staffetta tricolore.