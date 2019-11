Secondo ritiro di ‘Obiettivo 3’ per Lorena Ziccardi che da ieri, e fino alla prossima domenica, sarà a Padova, impegnata in allenamenti ed incontri formativi. Una tre giorni con il team di Alex Zanardi dedicata al perfezionamento per garantire prestazioni, in handbike, sempre più soddisfacenti!

L’atleta molisana dunque non prenderà parte alla prima di campionato della Fly Sport che scenderà sul parquet del Palasabetta di Termoli domenica pomeriggio alle 15. I colleghi cestisti potranno contare sul supporto della valida Lorena nell’ultima decade di novembre.