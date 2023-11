di T.A.

Il cibo di strada, “moda” mangereccia in costante crescita per la gioia dei palati che amano la cucina popolare, cosiddetta “povera” e non ricercata, da gustare mentre si sta per strada. Nel meridione d’Italia tra il cibo di strada che va per la maggiore, e non da ieri, è il tipico “ ‘O pere e ‘o musso “, ossia muso e zampa del maiale, solitamente proposti e venduti su appositi mezzi motorizzati, opportunamente modificati per l’esposizione e la vendita del prodotto. Sull’argomento ecco quanto riporta Wikipedia : “ ‘O pere e ‘o musso “ è un piatto tipico della cucina napoletana -di Sant’Anastasia in particolare, cittadina dell’area partenopea da dove proviene la gran parte dei venditori di siffatto cibo da strada, ndr- il cui nome in italiano significa “il piede e il muso” dell’animale e si riferisce alla sua composizione. Solitamente un tempo era venduto per strada in tipici carretti, coloratissimi ed assai simpatici. Oggi viene proposto in vendita in piccoli furgoncini adattati alla vendita che popolano gli angoli delle città campane”. Già, ma non solo città campane, visto che “ ‘O pere e ‘o musso “ del Napoletano piace tantissimo anche in Molise, Lazio, Abruzzo e Puglie ! Come viene mangiato ? A pezzetti sottili o doppi, a seconda del gusto dell’acquirente che all’istante ne chiede al commerciante il taglio in base alle personali preferenze, con abbondante spremuta sopra di limoni di Sorrento o della Costiera Amalfitana e con sale a josa per arricchirne gusto e sapori. Il tutto in ampio cartoccio e con forchettine di plastica forniei dal venditore per infilzare per strada i saporitissimi pezzi, gustandoli mentre si cammina o si passeggia con moglie o marito o anche tra fidanzati o amici. Quando si mangia siffatto cibo di strada ? Un tempo solo nelle più importanti feste popolari di paese. Oggi praticamente sempre, rappresentando tra l’altro in molti casi l’unico sostegno finanziario di tante famiglie del Napoletano. Badando però -è un consiglio … – a non dire a conoscenti incontrati per strada … “Favorite …”, perché a quel punto a voi resterà ben poco del saporitissimo e da tutti apprezzato tipico cibo campano di strada, appunto “ ‘o pere e ‘o musso “ !