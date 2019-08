Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata dal Gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese.

Così come accaduto per il contratto istituzionale di sviluppo “CIS Molise” e per lo stanziamento di fondi relativi ai siti archeologici e culturali del Molise, anche per il bando “Sport e Periferie” il comune di Agnone resta letteralmente a bocca asciutta.

Sembrava cosa fatta, il sindaco Marcovecchio e gli assessori della sua giunta ne parlavano come se i lavori dovessero iniziare nell’immediato. Avevano rassicurato le società sportive che usufruiscono dell’impianto, in primis l’A.S. Pallavolo Agnone, che la riqualificazione del palasport era solo questione di qualche mese. Sulla stampa locale i soliti articoli autocelebrativi del sindaco Marcovecchio che parlava di incontri romani al ministro dello sport e di progetti megagalattici, dichiarando testualmente “ci auguriamo di distinguerci da tutti i predecessori, restituendo alla cittadinanza un’area sportiva degna di tale nome”.

Tali dichiarazioni venivano rilasciate dal sindaco Marcovecchio all’indomani dell’episodio verificatosi al palasport di Agnone durante l’incontro dell’A.S. Pallavolo Agnone, nel campionato di serie C, contro il Teramo allorquando per infiltrazioni d’acqua e conseguente allagamento del rettangolo di gioco la partita fu addirittura sospesa con la sconfitta a tavolino per la società di casa. Un fatto gravissimo per una squadra blasonata come l’A.S. Pallavolo Agnone che ha militato in serie A2.

Purtroppo la realtà è ben differente dalla solite chiacchiere propagandistiche che hanno distinto l’amministrazione di Agnone in questi tre anni. Infatti anche gli interventi sbandierati dal sindaco Marcovecchio per la riqualificazione del palasport NON saranno finanziati. È di qualche giorno la notizia della pubblicazione da parte dell’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri della graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2018” che finanzierà con 72 milioni di euro circa 250 progetti di impianti sportivi sparsi su tutto il territorio italiano.

Il progetto presentato dal comune di Agnone per la riqualificazione del palasport risulta classificato circa settecentesimo, posizione lontanissima da quelle utili per essere finanziato. Diversamente i comuni di Cerro al Volturno, Castelbottaccio, San Pietro Avellana e Montaquila sono riusciti ad ottenere finanziamenti complessivamente per oltre un milione di euro per i propri interventi. Considerando che il palasport di Agnone cade letteralmente a pezzi, struttura oramai obsoleta al limite dell’agibilità, e che lo stesso è frequentato al pari dello stadio comunale da atleti e semplici appassionati di sport di tutte le età oltre all’A.S. Pallavolo Agnone, emerge in tutta la sua drammaticità l’incapacità da parte dell’amministrazione comunale di Agnone di trovare soluzioni adeguate a importanti problemi collettivi.

Poi c’è l’aggravante legata alla negligenza e all’arroganza che ha portato l’amministrazione del sindaco Marcovecchio alla perdita dei finanziamenti relativi al progetto predisposto dalla precedente Amministrazione Carosella, finanziamenti già stanziati nel programma del Ministero dell’Istruzione per l’anno 2017, per la realizzazione della palestra polifunzionale / nuovo palazzetto dello sport a servizio del polo scolastico e per le attività agonistiche per un importo di 2.100.000,00 euro.

In un paese normale questa evenienza avrebbe certamente provocato una sommossa popolare, ad Agnone, invece, dove la popolazione è stremata e ormai rassegnata, si è preferito far finta di niente. Il progetto palestra polifunzionale / nuovo palazzetto dello sport a servizio del polo scolastico è stato pensato della precedente Amministrazione del Nuovo Sogno Agnonese al fine di realizzare un nuovo impianto polivalente ai sensi delle Norme Coni (impianti sportivi agonistici) in grado di ospitare anche gare di pallavolo di serie A, utilizzando i fondi messi a disposizione per l’edilizia scolastica.

Questo per noi significa trovare soluzioni adeguate a importanti problemi collettivi. Quello della palestra polifunzionale / nuovo palazzetto dello sport è un progetto inserito in una programmazione più ampia con l’intento di riqualificare un intero quartiere, nel centro del paese, senza prevedere altro consumo di suolo, abbattendo edifici abbandonati e cadenti per ricostruirci scuole sicure (vedi nuovo Polo scolastico) e infrastrutture polifunzionali al servizio della comunità.

Infatti la progettazione esecutiva della palestra polifunzionale / nuovo palazzetto dello sport a servizio del polo scolastico prevede la realizzazione dell’impianto in Via Pietro Micca, previa demolizione dell’edificio scolastico ex-sede della Scuola Media “G.N. D’Agnillo” ormai abbandonato, con conseguente riqualificazione dell’intera area.

È inutile dire che se quelle 27 persone, elettori ed elettrici, non avessero ceduto alle pressioni e ai ricatti del sabato mattina probabilmente oggi i lavori della palestra polifunzionale / nuovo palazzetto dello sport sarebbero già a buon punto. Evidentemente con i se e con i ma la storia non si fa, resta il fatto che così come accaduto per il contratto istituzionale di sviluppo “CIS Molise” e per lo stanziamento di fondi relativi ai siti archeologici e culturali del Molise, anche per il bando “Sport e Periferie” il comune di Agnone è rimasto letteralmente a bocca asciutta.