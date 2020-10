Con ordinanza n. 183/2020, il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, per motivi di prevenzione e precauzionali legati all’emergenza sanitaria causata da diversi casi di contagio da Covid-19, richiamando la sua precedente ordinanza n. 176 dello scorso 11 ottobre, ha disposto quanto segue:

● è prorogata la sospensione dal 15 al 19 ottobre 2020 dell’attività didattica in presenza presso l’intero edificio scolastico denominato “Nuovo Polo”, appartenente all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, sito in traversa di via Umbria, in attesa degli esiti dell’indagine epidemiologica e dei tamponi disposti dall’Asrem;

● è sospesa l’attività didattica in presenza presso la scuola primaria San Giovanni Bosco, “edificio colorato”, in attesa dell’indagine epidemiologica che sarà disposta dall’Asrem;

● restano impregiudicate autonome iniziative del Dirigente scolastico circa l’organizzazione di didattica a distanza.