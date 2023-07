di T.A.

Pozzilli, Nuovo look con l’attrezzata e moderna rotonda in piazza Moro

Pozzilli cambia look ed immagine. Piazza Aldo Moro, la piazza che accoglie in paese quanti arrivano da Venafro e dal Lazio, è stata appena attrezzata con una moderna e funzionale rotonda stradale per snellire il traffico e nel contempo abbellire l’abitato urbano. Sanpietrini tutt’intorno, zampillo d’acqua al centro della rotonda per conferire il giusto tocco naturalistico/ambientale, illuminazione pubblica a rischiarare la nuova opera e a lato comode panche per restare a sedere sulla piazza. Tra siffatte panche si segnala la novità della panca di legno multi/uso. Su un lato ci si siede normalmente, sull’altro ci si può allungare, distendendosi anche a prendere sole ! Come l’ha presa la gente di Pozzilli ? Benissimo, si apprende dal piccolo centro, perché è un bel segno della moderna tecnologia al servizio di tutti.