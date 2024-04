di T.A.

Venafro si rinnova, rifacendosi il look. Interventi di nuova bitumazione e sistemazione delle strade in effetti sono in corso su piazza d’Acquisto, corso Molise e traverse collegate, ossia ad est dell’abitato, che conferiranno tutt’altro aspetto alle predette aree urbane. Lavori cioè in grado di rinnovare l’immagine interna di Venafro, migliorando arredo ed aspetto di strade, piazze ed interi quartieri.