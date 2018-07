Nuovo concorso del Ministero del Trasporti per la copertura di 148 posti di lavoro per ingegneri e architetti. Il bando, indetto per esami, prevede l’assegnazione di contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell’area funzionale III – fascia economica iniziale F1, nel profilo professionale di ingegnere-architetto. C’è tempo fino all’8 luglio 2018 per inviare le domande di partecipazione.

Il concorso indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessario per coprire le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnerà i seguenti posti di lavoro: Milano e sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti: 11 posti;

Bergamo e sezioni di Lecco, Como e Sondrio: 6 posti;

Torino e sezioni di Novara, Biella, Verbania e Vercelli: 9 posti;

Genova e sezioni di Cuneo, Imperia, La Spezia e Savona: 4 posti;

Venezia e sezioni di Treviso e Belluno: 5 posti;

Bologna e sezioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli-Cesena: 7 posti;

Parma e sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: 6 posti;

Roma e sezioni di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: 14 posti;

L’Aquila e sezioni di Pescara, Teramo e Chieti: 4 posti;

Firenze e sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena: 5 posti ;

Perugia e sezioni di Terni e Arezzo: 4 posti;

Cagliari e sezioni di Sassari, Oristano e Nuoro: 8 posti;

Napoli e sezioni di Benevento, Caserta, Campobasso e Isernia: 20 posti;

Catania: 1 posto;

Salerno e sezioni di Avellino e Potenza: 4 posti;

Lecce e sezioni di Taranto e Brindisi: 4 posti;

Reggio Calabria e sezioni di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia: 4 posti. Requisiti Al concorso sono ammessi tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: laurea magistrale in Ingegneria conseguente a laurea di 1° livello in ingegneria meccanica ovvero diploma di laurea in ingegneria meccanica;

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’albo professionale degli ingegneri;

cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

idoneita’ fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita’ non sanabile;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza;

non aver riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del codice penale;

non essere incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico. Prove d’esame Il bando prevede lo svolgimento delle seguenti prove di selezione: prova di preselezione eventualmente indetta e consistente in una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale;

una prova a contenuto tecnico-professionale;

una prova a contenuto teorico-pratico;

un colloquio. Domanda e scadenza I candidati interessati a partecipare al concorso possono inviare l’apposita domanda di ammissione alle selezioni entro il giorno 8 luglio 2018 utilizzando l’esclusivo modulo elettronico disponibile sul sito dedicato. ALLEGATI

Bando

Domanda

