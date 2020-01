Riceviamo e pubblichiamo

Nuovo colpo di scena nella vicenda delle elezioni di Monteroduni. Il riconteggio delle schede, effettuato in Prefettura su disposizione del Consiglio di Stato, smentisce tutte le previsioni della vigilia e presenta un quadro completamente nuovo. In sintesi, alla Sezione 2 sono entrate 850 schede, e ne sono uscite 849. Un dato definitivo, che supera tutte le precedenti contestazioni e rivela una discrepanza inaspettata e insanabile. Se il sindaco vuole veramente il bene del suo paese, ne prenda atto e presenti le dimissioni, in modo da evitare le inevitabili lungaggini del Consiglio di Stato e tornare quanto prima alle urne, per eleggere un’amministrazione finalmente e completamente legittimata.

Lista elettorale “Il Coraggio di Cambiare” – Monteroduni

Capolista Nicola Altobelli