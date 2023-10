di Massimiliano Scarabeo

Riparte il Tour Appalti, con il primo appuntamento a Potenza. Al centro del programma, le difficoltà di coordinamento tra vecchie e nuove norme

Sono passati tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (d.Lgs. n. 36/2023) e, questa fase cruciale in cui è anche in vigore il transitorio con alcune norme del d.Lgs. n. 50/2016, riparte il Tour Appalti Asmel a sostegno dei comuni associati.

Codice Appalti 2023 ed enti locali: un evento per analizzare le criticità

Primo appuntamento proprio oggi, a Potenza, presso la Casa del Volontario: l’evento sarà occasione per analizzare, con i diretti interessati – Sindaci, amministratori, segretari e funzionari degli enti locali – le difficoltà di coordinamento tra norme codicistiche e norme derogatorie e speciali, in particolare le norme integrative per gli appalti PNRR su controlli, DNSH, clausole per la parità di genere e progettazione in BIM.

Verranno trattati anche altri temi di grandissima rilevanza, come l’operatività del nuovo sistema di qualificazione, che prevede il blocco del rilascio dei CIG per le stazioni appaltanti non qualificate che devono ricorrere a Stazioni Appaltanti e Centrali Uniche di Committenza autorizzate da ANAC a gestire gli affidamenti sopra le soglie di qualificazione, come la Centrale di committenza Asmel Consortile, qualificata per tutte le gare di qualsiasi importo (nel 2022 svolte 6.952 gare per 1,7 Miliardi di euro).

Ci sarà spazio anche per il Piano straordinario delle assunzioni e alle modalità semplificate garantite da ASMEL agli Enti interessati, attraverso la procedura degli Elenchi di Idonei costituiti a seguito del “Decreto reclutamento”. Ad oggi, sottolinea l’Associazione, sono oltre 45mila gli idonei pronti ad essere assunti in sole 5 settimane mediante una procedura di interpello.

L’evento di Potenza apre la nuova stagione del Tour Appalti che, specifica Asmel, nell’ultima edizione ha visto oltre 10mila partecipanti agli incontri svolti in ben 18 regioni.

Tour Appalti Asmel 2023: il programma

Questo il programma dell’evento:

Il nuovo Codice dei contratti pubblici: principi, efficacia differita e disposizioni applicabili. Esame dei principali atti delle procedure di aggiudicazione/esecuzione

La digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e il nuovo ruolo dell’ANAC

La gestione degli appalti sottosoglia e il ricorso agli strumenti di negoziazione digitale. Esame del regolamento interno delle procedure infra soglia

La qualificazione delle Stazioni appaltanti, il regime transitorio, il regime ordinario e le modalità di ricorso alla committenza ausiliaria. La domanda di iscrizione a regime per CUC Unionali e convenzionali dal 1° gennaio

I livelli di progettazione e il regime obbligatorio e premiale del BIM

Le criticità del subappalto e dell’avvalimento

Le funzioni del RUP e del Responsabile dell’affidamento

PNRR/PNC: il nuovo sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo: disallineamenti, costi ammissibili, sanzioni

DL RECLUTAMENTO: la procedura degli Elenchi Idonei, il maxi-bando ASMEL, le modalità di interpello e le modifiche all’accordo aggregato alla luce del provvedimento ANAC n.289/2023

Tra i relatori dell’evento: