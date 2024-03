Stai cercando un nuovo bonus conveniente da richiedere? Questo potrebbe fare al caso tuo: ecco come funziona.

In Italia vengono resi disponibili diversi sostegni economici. Parliamo di sussidi che tante persone aspettano con ansia. Per questo motivo è importante informarsi, così da poterli ricevere velocemente. A tal proposito, c’è un nuovo bonus disponibile proprio in questo momento. E si tratta di una possibilità che non andrebbe sprecata per nessuna ragione. Cerchiamo di capire quale sia e in che modo funzioni.

Parliamo del bonus investimenti pubblicitari. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a imprese, autonomi ed enti non commerciali. Viene applicato sul valore delle spese sostenute per gli investimenti pubblicitari. Tuttavia, devono essere incrementali per una ragione specifica. Cioè che gli interessati devono aver pagato i costi maggiori, almeno dell’1% rispetto a quelli sostenuti l’anno prima.

Funziona come una prenotazione in questo caso. Deve essere inviata tramite l’Agenzia delle Entrate e poi usata (in quanto compensazione) con il modello F24. Lo si dovrà fare con i servizi telematici dell’AdE ovviamente. Inoltre, è bene riportare il codice tributo 6900 per indicare il suo utilizzo. Questa procedura è valida per tutto l’anno ed è un buon modo per poter risparmiare sugli investimenti. Adesso vediamo insieme a quanto ammonta il bonus vero e proprio.

Bonus sugli investimenti, come si richiede e quanto è conveniente: leggi con attenzione

L’ammontare di questo credito d’imposta è del 75%. Vale solo sull’incremento della spesa, ovviamente. Quindi, il tax credit viene applicato esclusivamente sull’uscita maggiore in tutti i casi. Inoltre, la pubblicità deve essere stata fatta sugli investimenti della stampa quotidiana e periodica (anche online). Il limite massimo è di 30 milioni di euro, che costituisce un tetto di spesa in questo contesto.

Il credito d’imposta rispetta i limiti stabiliti dall’Unione Europa. E supporta lo Stato per poter concedere il bonus ai cittadini. Questo è ciò che bisogna sapere prima di fare domanda per il sostegno economico. La procedura per averlo è semplice e non prevede alcun passaggio complicato. Ecco perché è un sussidio molto interessante da richiedere.