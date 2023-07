Non si finisce di cambiare nel neo consiglio regionale del Molise.

Dagli ultimi conteggi, attribuzioni e trascrizioni rientra nell’assise in quota centrodestra Roberto Di Pardo (Noi Moderati) ed esce Aida Romagnuolo (Fratelli d’Italia).

Ancora un cambiamento nel neo consiglio regionale del Molise, assolutamente “tormentato” nelle sue prime ore di vita. A seguito di ennesimi ed ultimi conteggi, attribuzioni e non errate trascrizioni, ecco il nuovo colpo a sorpresa che non cambia la sostanza della larga vittoria del centrodestra ma modifica la mappa delle attribuzioni di seggi nella compagine guidata dal neo Presidente Roberti. In effetti rientra nell’assiste Roberto Di Pardo de I Moderati e ne esce Aida Romagnuolo di Fratelli d’Italia. Ricordiamo che inizialmente tanto era, prima che verifiche e riconteggi avevano escluso Di Pardo per fare spazio alla Romagnuolo. Tempo qualche giorno, nuovi conteggi ed ecco il ripristino della situazione iniziale, ossia in consiglio Di Pardo e di nuovo esclusa la Romagnuolo. Se le cose tali resteranno, ma non si escludono ulteriori “colpi”, ecco la nuova mappa del centrodestra regionale molisano : Roberti (Presidente), Fratelli d’Italia con quattro esponenti cioè Salvatore Micone, Quintino Pallante, Michele Iorio e Armandino D’Egidio, Forza Italia (3) ossia Roberto Di Baggio, Nicola Cavaliere e Andrea Di Lucente, Il Molise che vogliamo (2) cioè Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti, Noi Moderati (2) ossia Fabio Cofelice e Roberto Di Pardo, Popolari (1) cioè Vincenzo Niro e Lega (1) ossia Massimo Sabusco. Il centrosinistra invece si presenta con Gravina, PD (3) Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore, M5S (2) con Andrea Greco e Angelo Primiani e Costruire Democrazia (1) con Massimo Romano. Dopodiché la voce che circola. Si vorrebbe “rompere” nettamente col precedente governo regionale, aprendo in giunta alle novità. Se tanto sarà, resterebbero fuori gli assessori della precedente legislazione per far posto ai nuovi. Anche qui è tutto da vedere e verificare. La prima assise del nuovo consiglio regionale ci sarà comunque a fine luglio, per cui nel frattempo una salutare rinfrescata di corpo e mente nelle acque marine odi fiumi o di laghi, nonché una bella boccata d’aria salubre in altura, appaiono assolutamente indispensabili e quali utilissimi toccasana !