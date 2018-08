Il campione Francesco Corbo si presenta ai sui tifosi: “Qui a Venafro ci sono nuove mete da raggiungere per me”. Ieri il Venafro ha abbracciato Corbo. L’incontro è avvenuto presso la sede della società in presenza della Dirigenza e del Presidente. Corbo ha parlato della sua nuova avventura, lui che ha in passato vestito già la maglia bianconera e che nelle stagioni successive ha vestito maglie di squadre di categoria superiori arrivando anche in A2.

“Grazie a tutti, sono molto contento di essere qui e di far parte di una squadra molto forte. Arrivo per dare il 100% di me stesso e ringrazio il Presidente e i dirigenti che hanno reso possibile tutto questo. Venafro è una piazza nella quale si può e deve vincere, la sua storia la conosciamo tutti. Sono felice di avere un allenatore come Tavone, lavorerò molto forte e se in passato ho dato il 100%, qui con lui darò ancora di più. Prima di firmare ho avuto diversi contatti con squadre anche di fuori regione, ma io volevo fortemente questa maglia ed ho scelto con entusiasmo questa società.

Oltretutto ci sono tanti giocatori di livello e sono felice di avere la possibiltà di giocare con loro e migliorarmi ancora di più. Qui a Venafro ci sono nuove mete da raggiungere per me. Per confermare quello che ho fatto negli anni passati e per fare ancora meglio. La pressione? Non la sento. Mi diverto tantissimo a giocare e penso solo a dare il massimo”.

Alle parole di Francesco Corbo si aggiungono quelle del Responsabile Area Tecnica che, raggiunto telefonicamente non potendo essere presente oggi, rivela la sua soddisfazione nell’affare Corbo: “Francesco lo conosciamo tutti ed è conosciuto in tutto il panorama futsal, io penso che sia un giocatore duttilissimo, sia in fase offensiva sia in fase difensiva, perché negli ultimi anni si è completato anche in quest’ultima: è uno che riesce a rubare palloni, è uno che si sacrifica, è uno che riesce a dettare l’ultimo passaggio, è uno che ha dimostrato di avere tanta corsa e tanta qualità nella stessa giocata e soprattutto è capace di segnare oltre 60 gol a campionato, quindi è senza ombra di dubbio un ottimo acquisto”.

Il Venafro F.C. mette nella propria rosa un acquisto Top che alzerà di tanto il livello già imponente della compagine venafrana, il tutto a dimostrazione del progetto serio e duraturo del sodalizio venafrano.

