Eloquentissimo il video allegato che mostra una famiglia di cinghiali (padre, madre e figlio) attraversare in tutta fretta, nottetempo, il centro cittadino, procedendo di buona lena lungo la colonia giulia in quel momento con pochissimo traffico. e sul video subito diventato virale, commenti a go/go : ambientalisti ed animalisti, col sostegno dei vegetariani, a difendere a spada tratta la specie e guai solo a toccarla. di tutt’altro parere contadini, proprietari terrieri ed automobilisti per i problemi e i danni provocati dalla specie animale, nonché da cacciatori e … buon gustai a tavola ! in chiusura da ricordare la recente e frequente apparizione di un daino nel centro storico di Venafro, esattamente sulla piazzetta dell’Annunziata, evidentemente in cerca di cibo alla pari della famigliola di cinghiali sulla colonia giulia.