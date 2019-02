Nuovi posti di lavoro in Fiat. La famosa azienda automobilistica facente ora parte del Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles assume oltre 100 risorse in Italia. Ecco quali sono le posizioni aperte e tutte le informazioni utili sull’azienda, le opportunità di inserimento e come candidarsi con Fiat lavora con noi.

Selezioni in corso

Ecco un elenco di tutte le posizioni aperte attualmente negli stabilimenti italiani di Fiat-FCA:

Junior Web Specialist, Corbetta – Lombardia

Quality System Engineer Internship, Torino – Piemonte

BL Data Fusion Expert, Venaria Reale – Piemonte

BL In-Vehicle Netwok Expert, Venaria Reale – Piemonte

ADAS Specialist – Driver Assistance System and Passive Safety, Modena – Emilia Romagna

Aftersales Business Innovation Trainee, Torino – Piemonte

BL Technician Environmental Laboratory – Internship, Venaria Reale – Piemonte

BL Italy Business Cost Controlling Specialist,Corbetta – Lombardia

Plant Process Engineer, Venaria Reale – Piemonte

Plant Production Supervisor, Venaria Reale – Piemonte

BL Software Function Network & Diagnostic, Corbetta – Lombardia

Automated Driving Senior Software Engineer, Orbassano – Piemonte

Automated Driving HIL-SIL Validation Engineer, Orbassano – Piemonte

Automated Driving Data Scientist, Orbassano – Piemonte

ICT Manufacturing Engineering Process Specialist, Venaria Reale – Piemonte

ICT Manufacturing Quality Specialist, Venaria Reale – Piemonte

Powertrain Controls System Manager, Modena – Emilia Romagna

BL Software Architect, Corbetta – Lombardia

Autonomous Driving SW Planning and Decision Making, Venaria Reale – Piemonte

Body Project Responsible, Modena – Emilia-Romagna

ICT Manufacturing Execution Specialist, Corbetta – Lombardia, Venaria Reale – Piemonte

Work Analysis Internship, Bologna – Emilia Romagna

Logistics Engineering Internship, Bologna – Emilia Romagna

BL Software Engineer, Corbetta – Lombardia

BL Software Engineer, Venaria Reale – Piemonte

Plant Production Planning & Control Specialist, Modugno – Puglia

Harness Layout Integrator, Modena – Emilia-Romagna

Spontaneous apply, Modena – Emilia-Romagna

BL Power Inverter Hardware Engineer, Venaria Reale – Piemonte

Automated Driving Junior Software Engineer, Torino – Piemonte

Automated Driving Cyber Security Expert, Torino – Piemonte

Automated Driving Functional Safety Expert, Torino – Piemonte

BL HW Engineer – Internship, Venaria Reale – Piemonte

BL Hybrid PCB Layout Designer – Internship, Venaria Reale – Piemonte

BL Sensor Expert, Venaria Reale – Piemonte

Human Resources Internship, Torino – Piemonte

BTL Communication & Events Specialist, Corbetta – Lombardia

Plant Logistics Specialist, Modugno – Puglia

Plant Process Engineer, Modugno – Puglia

Plant Buyer, Corbetta – Lombardia

Plant Injection Technologist, Modugno – Puglia

Plant Process Quality Specialist, Modugno – Puglia

Plant Maintenance & Planning Engineer, Modugno – Puglia

BL Supplier Quality Engineer, Venaria Reale – Piemonte

ADAS Test Engineer, Modena – Emilia Romagna

Failure Analysis Search Team (FAST) Specialist, Modena – Emilia Romagna

Energy Test Engineer, Modena – Emilia Romagna

Test Plan Manager, Modena – Emilia Romagna

BL Preventive Quality Specialist, Venaria Reale – Piemonte

System Engineer – Electronic Architecture Integration, Modena – Emilia Romagna

Project Chief – Displays, Instrument Clusters, HUD, Modena – Emilia Romagna

Automotive Audio Systems Specialist, Modena – Emilia Romagna

Connectivity Specialist, Modena – Emilia-Romagna

Project Chief – Audio & Telematics, Modena – Emilia Romagna

Engineering Designer – Electromechanical components, Modena – Emilia Romagna

Simulation Specialist – Advanced Lab & SW Factory, Modena – Emilia Romagna

Taxation Internship, Corbetta – Lombardia

Powertrain Application Program Manager, Modena – Emilia Romagna

BL Information Security Engineer – Stage, Venaria Reale – Piemonte

BL Design Quality Engineer, Venaria Reale – Piemonte

Accountant Specialist, Modena – Emilia Romagna

Electrical Architecture Schematics Specialist, Modena – Emilia Romagna

AME Product Engineer Intern, Corbetta – Lombardia

BL Senior Software Developer – Cybersecurity, Venaria Reale – Piemonte

WCM Central Team Internship, Venaria Reale – Piemonte

Internship Mechatronics Engineering Specialist, Modena – Emilia Romagna

SAP Application Specialist, Corbetta – Lombardia

BL Mechanical Designer, Corbetta – Lombardia

Chief Engineer – Electrified Powertrain, Modena – Emilia Romagna

Belt Starter Generator (BSG) Project Chief, Modena – Emilia Romagna

Project Leader eDrives BEV, Modena – Emilia Romagna

High-Voltage Power Inverters Specialist, Modena – Emilia Romagna

Test Engineer eDriver, Modena – Emilia Romagna

High Voltage Architecture and Wiring SpecialistR&D – PowertrainModena, Emilia-Romagna

Process Engineer, Corbetta – Lombardia

BL Prototype Engineer, Corbetta – Lombardia

BL SQA PCN/PTN Coordinator, Corbetta – Lombardia, Venaria Reale – Piemonte

Dimensional Measurement & Traceability Engineer, Corbetta – Lombardia

BL Project Buyer, Corbetta – Lombardia

BL Internal Production Processes Quality Specialist, Corbetta – Lombardia

Industry 4.0 & Digital Manufacturing Senior Engineer, Corbetta – Lombardia

Planning Specialist, Venaria Reale – Piemonte

Laboratories and Incoming Plant Quality Manager, Corbetta – Lombardia

Material Planning Internship, Venaria Reale – Piemonte

Sales & Operations Planning Analyst Internship, Venaria Reale – Piemonte

BL Development Quality Internship, Corbetta – Lombardia

Production Planning & Control Specialist, Bologna – Emilia Romagna

Plant Maintenance Coordinator, Modugno – Puglia

Plant WCM Specialist, Modugno – Puglia

Production Planning Control Internship , Corbetta – Lombardia, Bologna – Emilia Romagna

WCM Specialist, Corbetta – Lombardia

Internal Logistics Engineering Internship, Corbetta – Lombardia

R&D Mechanical Technologist, Corbetta – Lombardia

BL System/Software Methodology Specialist, Venaria Reale – Piemonte

Internal Logistics Engineer, Corbetta – Lombardia

Production Planning Control & Methods, Corbetta – Lombardia

Lavorare in Fiat

In Fiat, come in tutte le aziende del Gruppo FCA, si ha la possibilità di lavorare in un contesto dinamico e multiculturale, dove le persone vengono valorizzate per le loro attitudini e per le loro capacità, dove il metro di valutazione è la meritocrazia e dove il dialogo, il confronto e la partecipazione sono lo strumento per condividere idee e progetti al fine di raggiungere insieme ambiziosi obiettivi su scala globale.

Cinque principi fondamentali guidano il Gruppo nella gestione e nello sviluppo del capitale umano e trovano la loro applicazione nel modello di valutazione:

meritocrazia – nel valorizzare l’eccellenza; leadership – come elemento guida nella gestione del cambiamento e delle persone; competizione – come fattore da ricercare e fare proprio; performance d’eccellenza – come punto di riferimento; affidabilità – garantire e fare quanto promesso.

Aree professionali di inserimento

In Fiat le assunzioni riguardano le seguenti aree aziendali:

After Sales (MOPAR) : fornire assistenza continuativa ai clienti.

: fornire assistenza continuativa ai clienti. Business Management: valutare nuove opportunità per il futuro dell’azienda.

Communications and External Relations: gestire le comunicazioni.

Design : plasmare una vettura da un’idea, assicurandosi che i prodotti abbiano equilibrio, bellezza e funzionalità.

: plasmare una vettura da un’idea, assicurandosi che i prodotti abbiano equilibrio, bellezza e funzionalità. Finance: massimizzare il valore delle idee e delle risorse, fornire direzione strategica in ambito Operations, Sales, Manufacturing e Business Development.

Financial Services (FCA Bank): supportare il processo di vendita ai clienti e alla rete dei concessionari attraverso finanziamenti e altre forme di facilitazione finanziaria.

Human Resources : fornisce programmi e iniziative strategiche che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi aziendali.

: fornisce programmi e iniziative strategiche che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi aziendali. ICT: partner strategico per tutte le funzioni aziendali.

Internal Audit: assicurare che l’ azienda sia guidata da integrità e correttezza, coordinare i processi di audit e monitora le attività atte a garantire il rispetto delle politiche e procedure aziendali.

Legal : tutelare l’azienda (investimenti e risorse).

: tutelare l’azienda (investimenti e risorse). Manufacturing: produzione, con impianti produttivi tra i più performanti ed efficienti del settore, tecnologie e processi all’avanguardia.

Product Development: creazione di tecnologie e design automobilistici innovativi.

Purchasing : funzione acquisti, responsabile dell’approvvigionamento di parti e servizi a livello globale.

: funzione acquisti, responsabile dell’approvvigionamento di parti e servizi a livello globale. Quality: assicurare i più alti standard di eccellenza.

Sales and Marketing: posizionare sul mercato globale i marchi Fiat.

Security, Safety and Facilities : presidia e governa tutti gli aspetti di sicurezza industriale e ambientale.

: presidia e governa tutti gli aspetti di sicurezza industriale e ambientale. Supply Chain and Logistics: responsabile della pianificazione e logistica che sta dietro a ogni componente del prodotto, in entrata e in uscita, fino alla consegna del prodotto.

Benefit sociali ed economici

Il pacchetto retributivo del Gruppo è allineato alle migliori pratiche internazionali e assicura compensi economici equi e attrattivi per tutti i dipendenti. Il Gruppo FCA offre inoltre un’ampia gamma di benefit che varia a seconda della categoria professionale, del Paese di impiego e delle politiche locali:

piani pensione;

piani sanitari integrativi;

assicurazione vita;

sostegno finanziario in caso di invalidità/disabilità;

mensa aziendale/voucher;

servizi di assistenza per l’infanzia;

programmi benessere e nutrizione;

centri fitness.

Formazione dei dipendenti

La formazione è una risorsa fondamentale per sostenere il percorso professionale dei dipendenti, fornire le competenze necessarie ad affrontare le sfide professionali e rispondere alle esigenze di business. Il processo di formazione è focalizzato su quattro assi portanti: supportare in modo costante l’accrescimento delle professionalità automotive, sviluppare le capacità manageriali dei dipendenti a cui sono assegnate nuove responsabilità, assicurare che le competenze professionali siano allineate ai cambiamenti strategici, organizzativi e tecnologici e, infine, diffondere i valori e gli impegni che l’azienda ha assunto nei confronti dei suoi stakeholder.

Studenti e Neolaureati

FCA collabora attivamente con i principali atenei universitari e con le principali business school attraverso presentazioni, incontri, testimonianze aziendali e appuntamenti dedicati agli studenti, ed è costantemente alla ricerca di nuovi giovani talenti da inserire in azienda. In collaborazione con le Università, FCA organizza inoltre master e percorsi formativi volti a sviluppare e arricchire le competenze degli studenti, fornendo parte della docenza attraverso i propri manager ed esperti e offrendo opportunità di stage finalizzati allo sviluppo di tesi su tematiche automotive.

Candidatura

Per candidarsi ad una delle offerte di lavoro in Fiat è necessario collegarsi alla pagina dedicata. Qui, la ricerca degli annunci è diversificata in base all’area geografica, quindi per selezionare un annuncio in Italia bisogna entrare nella sezione EMEA, che ricopre appunto l’area Europa oltre a Russia, Medio Oriente e Africa.

