Villa Maria continua ad essere oggetto di atti vandalici ai quali, purtroppo, non si riesce a porre un freno. Vari sono stati, nel corso del tempo, gli episodi di danneggiamento ai beni pubblici presenti nell’area verde cittadina. Manca la cultura civica in una città per troppo tempo abbandonata a se stessa.

Il Gruppo Scarabeo è impegnato costantemente nel difficile compito di mantenere efficiente e in uno stato decoroso la villa, grazie ai lavori di riqualificazione a costo zero per la collettività, ma di fronte a questi gravi episodi si rimane basiti. Quello che emerge è l’assenza di valori morali, di rispetto della cosa pubblica, di educazione che portano a compiere questi gesti di noncuranza e meschinità da parte di giovani incivili, che non hanno di meglio che sfogare la propria ignoranza e apatia contro i corpi illuminanti, i cestini per la raccolta dei rifiuti e i vetri dei bagni.

Dalle immagini delle telecamere è emerso che gli attori protagonisti di questo scempio sono, nostro malgrado, dei minorenni, qualcuno in compagnia anche di genitori. Un maggiore controllo da parte degli organi preposti potrebbe fungere da deterrente e scoraggiare i vandali dal compiere ulteriori azioni sconsiderate e senza alcuna giustificazione.

Sono proprio azioni del genere che spesso neutralizzano i sacrifici di chi lavora per migliorare la qualità della vita e la fruibilità dell’unico polmone verde della città. Il bene pubblico è di tutti: il rispetto delle regole è alla base della minima convivenza civile.