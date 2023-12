di Redazione

Le nuove Zone Franche Doganali sono le uniche in Italia realizzate all’interno delle perimetrazioni delle ZES. Le aree interessate sono situate a Molfetta (2,16 ettari in zona portuale, gestore Comune di Molfetta), a Bari (13,9 ettari nella Zona Industriale, gestore Omc Axles & Trailers), a Monopoli (1,92 ettari in Zona Industriale, gestore Magazzini Generali Italiani) e a Termoli (4,72 ettari in Zona Industriale, gestore Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno – COSIB). Così la Puglia avrà 180.000 e il Molise 50.000 metri quadrati di nuove Zone Franche Doganali grazie alla ZES Adriatica. Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, accogliendo la proposta del Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, ha infatti sottoscritto le determinazioni per l’istituzione di tre Zone Franche Doganali nella regione Puglia e di una in Molise, nel pieno rispetto dei tempi e dei termini previsti dalla legge istitutiva delle ZES. Pertanto, la Puglia e il Molise, insieme, potranno rappresentare “la terra delle Zone Franche Doganali in Italia”. Al contempo – continua il Commissario Guadagnuolo – “ringrazio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per aver condiviso pienamente le scelte strategiche della ZES Adriatica sulle nuove Zone Franche Doganali. Oggi è una giornata storica, perché, grazie a questa virtuosa sinergia istituzionale, si è creata in Puglia e Molise un’occasione unica per lo sviluppo dell’imprenditoria in un’ottica di crescita e competitività a livello internazionale.