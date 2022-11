E’ quanto si legge in apposita locandina dell’ufficio liturgico della Diocesi d’Isernia-Venafro

“Partecipa anche tu alle attività di canto corale”. E’ quanto afferma apposita locandina dell’ufficio liturgico della Diocesi d’Isernia/Venafro, invitando a far parte del coro diocesano. In effetti si è alla ricerca di nuove voci per il coro diocesano in questione, spiegando che entrarne a far parte significherà attivarsi per un’attività particolarmente indicata anche ai giovani, appunto il canto liturgico corale. Si è interessati ? Bene ! Basterà contattare il 340/7196730 e si riceveranno tutte le spiegazioni e le notizie del caso.