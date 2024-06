di T.A.

Da “Tdds Guardiamo Avanti”, associazione dei disabili della vista, arrivano le ennesime osservazioni In materia di trasporti dei disabili dal Molise alle altre regioni d‘Italia e viceversa. Ad esprimerle è il vertice della categoria nella persona del molisano Alessandro Guastaferro: “Chiedo a nome dell’associazione che rappresento che non ci siano tagli e decurtazioni ei treni dal Molise ad altre regioni e viceversa. Altresì che venga ripristinata in toto la linea per Termoli, non essendoci i dovuti collegamenti per i disabili lungo l’Adriatica. In effetti un disabile in procinto di raggiungere Termoli, data la situazione in atto, non potrà fruire del servizio di mobilità ridotta. Sottolineo poi le difficoltà per i disabili coi viaggi verso Roma, data l’intenzione di sostituire i viaggi su treni con gli autobus. Un plauso invece va rivolto alla Regione Campania per la disponibilità dei treni elettrici”.