Lavorare in Enel, in Italia o all’estero, è una grande opportunità perchè vuol dire entrare in un’azienda aperta, globale, fortemente innovativa ed essere così parte di un grande Gruppo internazionale. L’ambiente di lavoro è stimolante: le persone vengono valorizzate, inserite in percorsi di crescita professionale e di relazione.

Enel è fra i primi protagonisti del cambiamento in atto nello scenario energetico e affronta nuove sfide ogni giorno – dalla liberalizzazione del mercato in Italia al raggiungimento della produzione carbon-free – mossa da una strategiaprecisa: essere sostenibili oggi per essere competitivi domani. E’ proprio per realizzare questo obiettivo che Enel è sempre alla ricerca di talenti, a cui offre un presente solido e un futuro da costruire intorno a temi centrali quali energie rinnovabili, smart grid, mobilità elettrica, soluzioni per la domotica.

Questi sono solo alcuni degli ambiti in cui Enel sta concentrando attenzione e investimenti, e ricerca di personaleper effettuare ricerche tecnologiche e specialistiche.

Chi lavora in Enel non trova soltanto progetti stimolanti e opportunità di valorizzazione, ma anche attenzione verso tutto ciò che contribuisce a rendere il lavoro una parte appagante della propria vita: rispetto, diversity e inclusione, policy che tutelano le persone e le famiglie. La sicurezza su lavoro è fondamentale e l’azienda si è posta l’obiettivo di arrivare a “zero infortuni”, mettendo in campo molti progetti, fra cui “Sei mesi in Safety”, dedicato ai laureati neoassunti delle aree tecniche, che prevede specifici corsi di formazione e training on the job.​

Posizioni aperte

Queste le ricerche attualmente in corso in Enel:

Area Manager (Condominium)

Sustainability Specialist

Cloud Architect

IoT Solution Architect

IT Data Architect

BD Acquisition Specialist

Senior Analyst

Data Architect – Digital Hub

Key Account Manager B2G

Technical AC electric vehicle charger designer & grid expert

Mechanical designer of DC&AC electric vehicle charger

Power Electronic designer of DC&AC electric vehicle charger

Global Technical Sales

Diplomati per posizioni tecnico-operative

Proposal Engineer Heat and Power Service

Candidatura

Gli interessati alle opportunità di lavoro in Enel possono consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarsi direttamente alla pagina dedicata. Previa registrazione, è possibile rispondere ad un annuncio inserendo o modificando il Curriculum Vitae direttamente nella banca dati aziendale.

