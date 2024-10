di Redazione

Mancano solo poche settimane al completamento dei lavori per la nuova sede del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, situata in via Palatucci. L’inaugurazione ufficiale è prevista per la fine del mese. Dopo il montaggio dei moduli prefabbricati, in questi giorni si sta procedendo con l’allestimento degli interni. La nuova sede è stata pensata per i Volontari, con spazi dedicati alla formazione e alle numerose attività in cui sono quotidianamente impegnati, in particolare il gruppo Giovani. Sono stati inoltre predisposti spazi adeguati per rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza, soprattutto in caso di emergenze. Va ricordato, infatti, che la Croce Rossa Italiana è un organismo di Protezione Civile, sempre attivamente coinvolta durante calamità naturali o altri eventi di particolare rilievo. Negli ultimi anni, il Comitato CRI di Isernia ha scelto di rafforzare le proprie competenze e di investire in formazione, dotandosi anche di attrezzature logistiche essenziali, come cucine da campo, tende e altri materiali per le emergenze. “La nuova sede – ha sottolineato il Presidente, Fabio Rea – risponde appieno a queste esigenze, anche perché è stata realizzata in un’area facilmente raggiungibile in caso di necessità. Una sede permanente – ha continuato il Presidente – autofinanziata dal Comitato CRI di Isernia, grazie all’impegno e al sacrificio di tutti i Volontari. Un sogno che si realizza per un gruppo da anni impegnato costantemente impegnato, che finalmente può disporre di una struttura moderna ed efficiente. Siamo consapevoli che ci attendono sfide difficili nei prossimi anni, a partire dalla necessità di estinguere il mutuo contratto per la realizzazione della nuova sede. Ma sono certo che, grazie a tutti i Volontari, riusciremo anche in questa impresa. Desidero inoltre rinnovare il mio ringraziamento al Comune di Isernia, che ha concesso in comodato d’uso al Comitato l’area di via Palatucci”. Il Presidente Rea ha anche voluto rispondere a coloro che, in questi mesi, hanno espresso perplessità circa l’ubicazione della nuova sede della CRI di Isernia. “La decisione – ha spiegato – è scaturita da una serie di incontri con l’attuale amministrazione comunale, in seguito alla necessità di abbattere la vecchia struttura di via G. Pascoli, che fino a qualche mese fa ospitava il Comitato. Di fronte all’impossibilità di essere collocati in strutture già esistenti, abbiamo deciso, di concerto con l’amministrazione, di realizzare ex novo e a nostre spese la nuova sede, individuando in via Palatucci un’area strategica dal punto di vista emergenziale. È stata una scelta non facile, soprattutto per l’impegno economico richiesto, ma necessaria per garantire un’efficace risposta alle emergenze in una zona ad alto rischio sismico. Pertanto la CRI di Isernia continuerà a essere un punto di riferimento sicuro e affidabile per la comunità”.