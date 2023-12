Nel cuore pulsante di Venafro, si apre una nuova opportunità per liberi professionisti e commercianti. Un locale di circa 50 metri quadrati, situato strategicamente nel centro della città, è ora disponibile per coloro che cercano uno spazio per dare vita alle proprie ambizioni.

L’ubicazione privilegiata di questo locale offre un accesso senza pari al flusso costante di residenti e visitatori che solcano le vie principali della città. Con una metratura ideale per una vasta gamma di attività commerciali, dalle boutique alle caffetterie, passando per gli studi di liberi professionisti, questo spazio si presta perfettamente a molteplici scopi.

La sua posizione centrale non solo garantisce visibilità, ma offre anche la comodità di essere facilmente accessibile a piedi, amplificando il potenziale di clientela.

Il locale, caratterizzato da uno stile architettonico accattivante e una disposizione flessibile degli interni, rappresenta una tela bianca pronta ad accogliere le visioni e le ambizioni di chiunque desideri trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità locale.

Gli interessati sono invitati a contattare il numero +39 3498940045 per maggiori informazioni e per organizzare una visita.

redazione