In piena sintonia con le attuali disposizioni ministeriali in materia di Sicurezza, sono stati assegnati alla Questura di Isernia 9 nuovi agenti ed un sovrintendente, per potenziare l’organico e rinforzare un apparato sicurezza che, su Isernia e Provincia, sta acquisendo automatismi sempre più collaudati e pronti a far fronte alle esigenze del territorio per organizzazione e funzionalità.

I nuovi poliziotti, giunti da diversi Uffici della Polizia di Stato di tutta Italia, sono stati accolti dal Questore Roberto Pellicone che ha dato loro il benvenuto e augurato buon lavoro.

Il Questore, nel constatare che i neo arrivati hanno manifestato grande entusiasmo e forti motivazioni nell’intraprendere il servizio nella nostra provincia, li ha assegnati a potenziamento di diversi Uffici, con particolare attenzione a quelli operativi e di controllo del territorio, confidando nel prezioso contributo che il loro entusiasmo e la loro professionalità apporteranno.

Nuova linfa dunque per la Questura pentra che, con l’arrivo di nuovo personale, potrà garantire maggiore presenza sul territorio ed essere sempre più punto di riferimento per i cittadini.