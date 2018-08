Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 20.20 in Molise. Magnitudo 5.2, l’epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso. Il sisma è stato avvertito in Abruzzo, Molise, Puglia e persino a Roma e sulla penisola sorrentina. Nella notte tra 14 e 15 c’era stata una forte scossa in Molise avvertita chiaramente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.