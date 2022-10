È partita a ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale.

Le attività di raccolta dati coinvolgono nel 2022 un campione di 1 milione 326.995 famiglie in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale

La strategia censuaria del c.d. “Censimento permanente” non andrà a coinvolgere l’intero territorio comunale, dunque, di tutti i cittadini e tutte le abitazioni, ma soltanto dei campioni rappresentativi di essi.

Di qui la integrazione di “dati amministrativi” e “dati d’indagine”, che consentiranno di fornire informazioni statistiche sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione dettagliate in ambito territoriale, evidentemente, da affiancare alla determinazione della popolazione legale, vale a dire della popolazione residente in ciascun comune.

La nuova metodologia censuaria consentirà di tenere i dati annualmente aggiornati, di ridurre i costi delle attività da espletare sul campo, nonché di contenere il disturbo statistico verso le famiglie.

Il Comune di Campobasso, in quanto Comune auto rappresentativo (A.R.), sarà tenuto ogni anno alla realizzazione di tale Censimento attraverso l’effettuazione di una “Indagine Areale” e di una “Indagine da Lista” previste nell’attuale anno 2022 nel periodo dal 30 settembre al 22 dicembre.

Si tiene a rilevare che per i cittadini è obbligatorio rispondere ai questionari del Censimento, pena l’applicabilità di apposite sanzioni pecuniarie normativamente previste. Tuttavia, è bene conoscere che i dati personali sono tutelati dalla legge sulla privacy in ogni fase del procedimento, mentre i dati statistici sono tutelati dal segreto statistico, sono diffusi soltanto in forma aggregata e sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali e statistici.

La rilevazione censuaria sarà svolta senza l’utilizzo della carta, ma solo attraverso la compilazione di questionari on-line (con tecnica CAWI, CAPI, CATI).

Pertanto, i cittadini avranno modo di assolvere all’obbligo di risposta per il Censimento direttamente con collegamento in rete da casa o da qualsiasi altra postazione Internet. E ciò al prezzo di un minimo tempo loro personale da dover dedicare a simile partecipazione.

In ogni caso, il Comune di Campobasso, come per legge, ha istituito un “Ufficio Comunale di Censimento” ed un “Centro Comunale di Rilevazione” ed ha organizzato una propria rete di rilevazione, con cui effettuerà sia operazioni sul campo (rilevazioni mediante apposite persone incaricate a recarsi presso le abitazioni delle famiglie e con l’uso di “tablet”) che attività in sede amministrativa (supporto, staff, back office, ecc.) anche al diretto servizio dei cittadini riguardo ad informazioni e assistenza (qualora i cittadini vogliano rivolgersi al Comune per ricevere informazioni e supporto ovvero vogliano farsi intervistare dall’ufficio per la compilazione del questionario).

Sia l’Ufficio Comunale di Censimento che il Centro Comunale di Rilevazione hanno sede presso la struttura comunale di Piazza Vittorio Emanuele n. 28 – porta accanto al portone principale – (piano primo) con i seguenti recapiti telefonici: 0874405322 – 0874405212.

Questi i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’”Ufficio Comunale di Censimento” e del “Centro Comunale di Rilevazione”: