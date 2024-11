di Redazione

Dopo lo straordinario successo del primo weekend, la Compagnia Cast torna per una nuova data Domenica 24 Novembre, 18:00 all’ Auditorium “10 settembre 1943” di Isernia, con ‘Il Ratto di Sabina’ – testo originale di Salvatore Mincione Guarino.

Quattro amici in crisi economica sono pronti a tutto per risolvere i loro problemi. Decidono di rapire una persona, sperando di ottenere un grosso riscatto. Ma nulla va come previsto! Tra gag improbabili, colpi di scena esilaranti e situazioni surreali, i protagonisti si trovano in un vortice di confusione e imprevisti e saranno costretti a fare affidamento solo sulla loro capacità di improvvisare. In un crescendo di risate e disastri, non resta che chiedersi: come finirà questo folle tentativo?

Per info e prenotazioni:

3396801542 Giovanni

3392694897 Salvatore