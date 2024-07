di Redazione

A Termoli, l’impianto da 50 metri del Centro FIN Molise ha ospitato i Campionati Regionali Individuali Estivi per le categorie Esordienti A e B, in un confronto entusiasmante tra le società molisane. Gli atleti della Hidro Sport, guidati dai tecnici Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, hanno dimostrato una forma eccezionale e una straordinaria determinazione, conquistando un ricchissimo bottino di medaglie: 19 ori (17 individuali e 2 staffette), 11 argenti (6 individuali e 5 staffette) e 11 bronzi (10 individuali e 1 staffetta). Per la Categoria Esordienti A sempre protagoniste Maria Fiardi e Marta Ziccardi. Maria regola tutte nei 100 (1’07’’45) e negli 800 stile libero con il tempo di 10’20’’28. Marta ottiene un doppio oro nei 100 (1’20’’44) e nei 200 rana (2’55’’48), un argento nei 400 misti in 6’17’’24 e un bronzo nei 200 misti con il crono di 2’56’’47; per lei anche i 100 stile libero in 1’14’’94. Anna Maria Maggiano arriva seconda nei 200 farfalla in 3’23’’75, e nuota anche i 200 (2’53’’35) e gli 800 stile libero (12’48’’75), i 100 farfalla in 1’32’’39 e i 400 misti in 7’02’’25. Incetta di medaglie tra i maschi che vedono protagonista ancora una volta Gabriele Ricci, capace di aggiudicarsi 5 ori individuali; conquista i 100 (1’00’’40), 200 (2’14’’36) e 400 stile libero (4’43’’63), e i 100 (1’08’’14) e 200 dorso (2’27’’15). Non è da meno Daniele La Barbera che vince i 100 (1’18’’77) e i 200 rana (2’51’’02), mettendo tutti in fila anche nei 200 (2’36’’85) e nei 400 misti (5’30’’65); per Daniele anche il bronzo nei 100 stile libero con il crono di 1’06’’87. Tre medaglie per Luciano Iannetta che sale sul gradino più alto del podio nei 100 (1’13’’88) e nei 200 farfalla (2’49’’49), ed è d’argento nei 200 stile libero in 2’22’’60; per lui anche i 100 (1’18’’20) e i 200 dorso (2’48’’06). Doppio argento e un bronzo per Aleksandr Voronetskyy che è secondo nei 200 farfalla (2’49’’51) e nei 1500 stile libero (20’’38’’01), e terzo nei 100 farfalla in 1’15’’62; per lui anche i 400 misti in 6’04’’37 e i 200 stile libero in 2’32’’54. Riccardo Muccitto conquista due bronzi nei 200 farfalla (2’56’’43) e nei 400 misti in 6’03’’16; gareggia anche nei 100 farfalla (1’19’’30) e nei 400 (5’26’’41) e 1500 stile libero (21’31’’44). Arrivano altre quattro medaglie dalle staffette. Doppio oro tra i maschi grazie alla 4×100 misti con il quartetto Ricci, La Barbera, Voronetskyy e Iannetta che regola tutti in 4’52’’47, e alla 4×100 stile libero che trionfa in 4’19’’37 grazie a Ricci, Iannetta, La Barbera e Di Toro. Due medaglie d’argento arrivano dalle femmine con la 4×100 misti (Fiardi, Ziccardi, Maggiano, Palmieri) che nuota in 5’25’’07, e con la 4×100 stile libero con il quartetto Fiardi, Ziccardi, Palmieri e Santoro che chiude in 5’02’’31.