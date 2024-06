di Redazione

la città adriatica ha ospitato la finale della Molise Swim Cup. Nella splendida cornice del parco Girolamo La Penna, il nuovo impianto da 50 metri del Centro FIN Molise ha visto gareggiare gli atleti delle società molisane nell’ultimo appuntamento della manifestazione dedicata alle categorie Esordienti A e B. Un vero e proprio trionfo per gli atleti della Hidro Sport, allenati da Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu. Anche se la stagione agonistica volge al termine, la squadra giallo-blu dimostra ancora una volta un ottimo stato di forma e una grande determinazione, facendo incetta di medaglie: 19 ori (17 individuali e 2 staffette), 9 argenti e 10 bronzi (8 individuali e 2 staffette). Per gli Esordienti A tra le femmine si confermano protagoniste Maria Fiardi e Marta Ziccardi. Maria è padrona dello stile libero conquistando tre ori nei 100 (1’07’’30), nei 200 (2’27’’90) e nei 400 (5’08’’20); arriva un altro oro nei 200 misti chiusi in 2’44’’70. Marta mette tutte dietro sia nei 100 (1’20’’90) che nei 200 rana (2’58’’10); per lei anche i 100 farfalla in 1’29’’20 e i 200 misti in 3’03’’40. Secondo gradino del podio per Anna Maria Maggiano che nuota i 200 farfalla in 3’18’’70; per lei anche i 100 farfalla in 1’30’’60, i 200 (2’55’’40) e i 400 stile libero (6’21’’10). Tra i maschi in grande evidenza Gabriele Ricci e Daniele La Barbera. Gabriele conquista quattro ori nei 200 (2’13’’80) e nei 400 stile libero (4’41’’20), e nei 100 (1’08’’80) e 200 dorso (2’31’’30). Daniele si conferma nella rana mettendo tutti in fila sia nei 100 (1’17’’90) che nei 200 (2’46’’10); il terzo oro arriva nei 200 misti chiusi in 2’36’’40, mentre è d’argento nei 100 stile libero in 1’07’’70. Tre medaglie per Luciano Iannetta che fa suoi i 200 farfalla in 2’49’’90, e si piazza al secondo posto sia nei 200 stile libero (2’22’’10) che nei 100 farfalla (1’16’’10); per lui anche i 200 dorso in 2’48’’90. Aleksandr Voronetskyy è d’argento nei 200 farfalla (2’58’’10) e di bronzo nei 100 farfalla in 1’16’’80; per lui anche i 200 (2’35’’90) e i 400 stile libero (5’26’’40). Riccardo Muccitto è terzo nei 200 farfalla 2’58’’50, e gareggia anche nei 200 misti (2’56’’60), nei 100 farfalla (1’17’’00) e nei 200 dorso (2’52’’40). Bronzo anche per Emanuele Zichella nei 100 dorso in 1’18’’40; per lui anche i 200 misti (2’58’’70), i 200 dorso (2’50’’50) e i 100 stile libero (1’11’’30). Le staffette regalano alla Hidro altri due ori; il quartetto Ricci, Ziccardi, Iannetta e Fiardi vince sia la 4×100 misti mista in 4’52’’80 che la 4×100 stile libero mista in 4’28’’60 (nell’ordine Fiardi, Ziccardi, Iannetta, Ricci). Tra gli esordienti B ottima prova di Letizia Marinucci che si regala tre ori e un argento; gradino più alto del podio nei 200 dorso (3’30’’80) e nei 50 (40’’70) e nei 100 farfalla (1’37’’50), mentre è seconda nei 200 misti chiusi in 3’29’’60. Sara Sangregorio conquista due argenti nei 100 (1’49’’20) e 200 rana (3’53’’60), e un bronzo nei 200 dorso in 3’37’’60; per lei anche i 200 misti in 3’31’’50. Due bronzi per Maria Asiatico che chiude terza i 200 (3’24’’20) e i 400 stile libero (7’04’’70); per lei anche i 100 stile libero (1’35’’70) e i 50 farfalla (58’’20). Ancora una medaglia di bronzo grazie a Noelle Sale nei 100 farfalla in 1’53’’60; Noelle gareggia anche nei 50 farfalla (49’’20), nei 100 (2’01’’30) e nei 200 rana (4’12’’10). Tra i maschi due medaglie per Jacopo Recchi che è d’argento nei 400 stile libero in 6’03’’10 e di bronzo nei 200 stile libero in 2’54’’90; per lui anche i 100 dorso in 1’39’’00 e i 100 stile libero in 1’24’’60. Arrivano altri due bronzi grazie alle staffette con il quartetto Marra, Recchi, Marinucci e Sangregorio; la 4×50 stile libero mista nuota in 2’33’’90, e la 4×50 misti mista chiude con il tempo di 2’52’’70 (nell’ordine Recchi, Sangregorio, Marinucci, Marra). Di seguito gli altri convocati. Per gli Esordienti A Giulia Palmieri nuota i 100 (1’47’’30) e i 200 rana (3’51’’00), e i 100 (1’22’’50) e 200 stile libero (2’55’’70). Serena Maria Trucchia chiude i 100 farfalla in 2’02’’90 e i 100 stile libero in 1’34’’80. Lorenzo De Ritis impegnato nei 100 (1’11’’70) e nei 200 stile libero (2’38’’40), e nei 100 farfalla (1’24’’40) e 200 farfalla (3’15’’20). Michele Di Toro chiude i 100 dorso in 1’27’’00 e i 100 stile libero in 1’09’’30. Mattia Paventi nuota i 100 dorso (1’41’’90), e i 100 (1’21’’70), 200 (2’49’’10) e 400 stile libero (5’55’’20). Per Loris Zeoli 200 misti (3’11’’60), 100 stile libero (1’16’’80), 100 (1’32’’90) e 200 rana (3’23’’20). Tra gli Esordienti B Ylenia Conte nuota i 100 stile libero in 1’27’’60, i 200 misti in 3’44’’10, i 100 (1’54’’20) e i 200 rana (4’01’’40). Alice Di Lallo impegnata nei 100 rana (2’14’’60) nei 100 dorso (1’54’’10), nei 100 (1’45’’10) e nei 200 stile libero (3’42’’80). Aurora Maria Trucchia chiude i 100 farfalla in 2’11’’10 e i 100 stile libero in 1’36’’80. Francesco Bonifacio nuota i 100 (1’48’’10) e i 200 stile libero (4’02’’20), i 100 dorso in 2’08’’50 e i 100 rana in 2’34’’10. Stesse gare per Samuele De Santis che chiude i 100 stile libero in 1’47’’90, i 200 stile libero in 3’53’’40, i 100 dorso in 2’07’’80 e i 100 rana in 2’15’’90. Giulio Di Gennaro gareggia nei 100 (1’41’’40) e nei 200 stile libero (3’34’’10), nei 100 (2’03’’90) e nei 200 rana (4’16’’60). Matteo Fasciano nuota i 200 misti in 3’40’’20, i 100 farfalla in 1’48’’40, i 100 rana in 2’00’’40 e i 200 rana in 4’08’’70. Stefano Marra impegnato nei 50 farfalla (45’’30), nei 100 (1’28’’60), 200 (3’07’’50) e 400 stile libero (6’37’’70). Luis Gino Tamburro chiude i 100 dorso in 1’46’’70, i 100 stile libero in 1’29’’00 e i 200 stile libero in 3’08’’30. Michele Vitantonio nuota i 200 misti (3’35’’90), i 100 stile libero (1’32’’30), i 100 (1’39’’20) e i 200 dorso (3’30’’00).