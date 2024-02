Ottime prestazioni per Colalillo, Muccitto e Catelli

Torino. 1560 atleti in rappresentanza di 101 società provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 4000 presenze gara, 110 finali e 124 primati. Sono solo alcuni dei numeri da capogiro per la VII edizione del meeting SWIM-TO – Trofeo Città di Torino, trofeo nazionale andato in scena da venerdì 9 a domenica 11 febbraio nel capoluogo piemontese, e che negli anni ha visto gareggiare centinaia di giovani promesse del nuoto italiano, compresi i medagliati olimpici Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Niccolò Martinenghi, Federico Burdisso e l’ex primatista del mondo Benedetta Pilato. Formula con gare eliminatorie in vasca corta e finali in vasca da 50 metri.

A difendere i colori giallo-blu della Hidro Sport Sara Colalillo, Giovanna Muccitto e Alessandro Catelli, capaci di ottime prestazioni sia nelle batterie che nelle finali.

Sara si è cimentata nelle prime tre distanze del dorso. Nelle gare eliminatorie ha nuotato i 50 in 29’’85, i 100 in 1’03’’60 e i 200 dorso in 2’20’’86, e nella finale dei 100 dorso si è superata piazzandosi al quarto posto con il tempo di 1’05’’47.

Dorso anche per Giovanna, con le prime tre distanze nuotate sia nelle eliminatorie che in finale. Nelle batterie tempi di 29’’57 nei 50 Dorso, 1’02’’33 nei 100 dorso e 2’16’’56 nei 200 dorso. Nelle finali sesto posto nei 50 dorso chiusi in 31’’09, stesso piazzamento nei 100 dorso con il tempo di 1’05’’84 e settima posizione nei 200 dorso con il crono di 2’29’’74. Oltre al dorso, Giovanna è stata impegnata anche nei 50 e nei 100 farfalla nelle eliminatorie, chiusi rispettivamente con i tempi di 28’’49 e 1’01’’86. Nella finale dei 100 farfalla ottavo posto in 1’04’’48.

Per Alessandro ottimi riscontri cronometrici dalla rana; nelle eliminatorie 50 chiusi in 29’’60, 100 in 1’05’’08 e 200 nuotati in 2’21’’85, tempo che, oltre a valere il personal best, è molto vicino al tempo limite per i Criteria Giovanili.

redazione