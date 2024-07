di Redazione

Bellucci, Gasbarrino e Marra al debutto assoluto negli Assoluti di fondo

Dal 28 giugno al 1 luglio le acque di Piombino in Toscana hanno ospitato il Campionato Italiano Assoluto e di Categoria di Fondo. La manifestazione ha visto la partecipazione di campioni come Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi, già medagliate agli Europei di Belgrado, in gara per il pass olimpico. Quest’anno l’evento ha avuto un sapore speciale per la società Hidro Sport, che ha visto il debutto assoluto di Francesca Bellucci, Francesco Marra e Michele Gasbarrino. La qualificazione dei tre atleti giallo-blu è arrivata grazie al raggiungimento in vasca dei tempi limite richiesti dalla FIN. Francesca Bellucci si è qualificata grazie alla gara degli 800 metri, mentre Francesco Marra e Michele Gasbarrino hanno ottenuto il pass grazie ai 1500 metri. Francesca Bellucci ha brillato nella Categoria Juniores, concludendo la gara al 19° posto e piazzandosi 53^ nella classifica assoluta su un totale di 176 atlete. Un risultato eccellente che testimonia il suo talento e il potenziale per il futuro. In campo maschile, Francesco Marra ha mostrato il suo valore piazzandosi al 20° posto nella categoria Ragazzi e raggiungendo la 75^ posizione su 150 partecipanti nella classifica generale. Anche Michele Gasbarrino ha dimostrato una grande determinazione, chiudendo al 118° posto a livello assoluto.