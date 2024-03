di Redazione

Muccitto, Bellucci e Marra i moschettieri giallo-blu

Riccione. Tutto pronto allo Stadio del Nuoto per il doppio appuntamento che vedrà la città emiliana ospitare dal 5 al 9 marzo il Campionato Italiano Assoluto UnipolSai, e successivamente i Campionati Italiani Giovanili Indoor di Fondo, in programma lunedì 11 e martedì 12 marzo.

Gli Assoluti primaverili rappresentano, quest’anno più che mai, una tappa fondamentale della stagione; oltre ai titoli italiani, in palio ci sono i pass olimpici per Parigi, per una squadra che quasi sicuramente sarà completata in occasione della 60^ edizione del trofeo Sette Colli in programma dal 21 al 23 giugno. Numeri davvero incredibili per gli Assoluti della prossima settimana; 180 società rappresentate da oltre 700 atleti, per un totale di 1623 presenze gara e ben 78 staffette. I risultati degli Assoluti saranno validi inoltre per selezionare la nazionale per i campionati Juniores in programma nella prima settimana di luglio in Lituania. A difendere i colori giallo-blu ci sarà Giovanna Muccitto; l’atleta classe 2008 sarà impegnata in ben quattro gare, nei 50 e 100 dorso, e nei 50 e 100 farfalla. A parte quest’ultima specialità, nelle altre detiene il primato regionale in vasca corta. Per i Campionati Italiani Giovanili Indoor di Fondo la Hidro schiererà Francesca Bellucci e Francesco Marra. I due atleti hanno debuttato nelle gare di fondo nella prova regionale di Civitavecchia di febbraio, sfoderando prestazioni incredibili che hanno permesso loro di qualificarsi ai Campionati. Francesca gareggerà nella 5 km grazie al tempo di qualificazione di 1h04’16”90, e Francesco sarà impegnato nei 3000 mt, qualificato con il crono di 35’23”60. Notevoli anche i riscontri cronometrici degli altri atleti impegnati a Civitavecchia, tutti al debutto nelle gare di fondo. Nei 3000 mt Michele Pio Gasbarrino chiude in 35’53”30, Francesco Fasciano in 37’30”70 e Francesco Ziccardi in 39’42”70.