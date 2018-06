Ennesimo riconoscimento per la Hidro Sport, in una stagione giunta quasi alla dirittura d’arrivo e che ha visto ancora una volta i colori gialloblu protagonisti in tantissime occasioni, sia in campo regionale che in ambito nazionale: il sodalizio del presidente Toni Oriente si è aggiudicato i Campionati Regionali Esordienti (Categorie A e B) al termine di una tre giorni di gare svolte a Chieti.

Quest’anno i due campionati, quello riservato agli Esordienti e il campionato Regionale di Categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores), sono stati scissi, contrariamente agli anni precedenti; nella manifestazione riservata agli Esordienti la Hidro Sport ha portato a casa un titolo già conquistato varie volte negli anni precedenti: nel 2017 sempre a Chieti, nel 2016 a Caserta per citare i più recenti (in entrambi i casi in abbinata con la conquista del Campionato Regionale di Categoria).

Una prova brillantemente superata per i nuotatori gialloblu che hanno lottato in ogni gara con grande determinazione, spingendo con le proprie prestazioni la Hidro Sport in cima alla classifica assoluta, con 912 punti finali, contro i 664 della squadra attestata in seconda posizione. Anche nelle classifiche delle singole categorie la Hidro Sport ha dominato: ha ottenuto il primo posto in graduatoria nella categoria Esordienti A Femmine con 303 punti, contro i 170 della seconda classificata, negli Esordienti A Maschi con 251 punti sui 122 della seconda e negli Esordienti B Maschi con 186 punti contro 175.

“Un’affermazione importantissima e direi anche meritata – il commento di Toni Oriente – ottenuta grazie alla concentrazione dei nostri ragazzi, che si sono impegnati al massimo in ogni singola gara; un risultato che è figlio di tante componenti: l’impegno, la programmazione, il lavoro svolto con serietà. Se abbiamo tagliato ancora una volta questo traguardo, spesso anche con grandi distacchi sugli avversari, non è certo un caso ma è il chiaro segnale che l’impegno quotidiano di tutti sta portando ottimi frutti”.