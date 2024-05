di Redazione

Bronzo per Marra e Bellucci in evidenza nella tappa italiana di Coppa del Mondo

Golfo Aranci. La località sarda ha ospitato il secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2024 in acque libere, andato in scena venerdì 24 e sabato 25 maggio. La splendida cornice del Golfo degli Aranci, nel cuore della Gallura, ha visto al via in una gara di respiro internazionale ben 24 nazionali, con campioni del fondo come Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Per il Molise presenti quattro atleti convocati con la rappresentativa regionale assoluta nuoto in acque libere: Eleonora Peluso della Swim Academy, Giuseppe Cantalupo della Emmedue, Francesca Bellucci e Francesco Marra della Hidro Sport. I due atleti giallo-blu, guidati da Toni Oriente, tecnico designato come accompagnatore della rappresentativa molisana, non si sono lasciati intimorire dalla portata dell’evento e hanno ottenuto prestazioni di rilievo; Francesco Marra sale sul podio del mezzo fondo sprint, conquistando un fantastico bronzo nella categoria Ragazzi, mentre per la categoria Juniores Francesca Bellucci si piazza quarta nel mezzo fondo sprint e sesta nella 3km. Il weekend appena trascorso ha visto la Hidro Sport impegnata anche nel trofeo Time Limit disputato a Caserta. L’appuntamento di carattere nazionale, giunto alla II edizione, è stato un’occasione ulteriore per gareggiare in vasca lunga, in un periodo della stagione agonistica in cui la preparazione è intensa e fondamentale in vista dei prossimi impegni; in particolare dal 7 al 9 giugno Riccione ospiterà il 27° trofeo internazionale Italo Nicoletti, appuntamento che negli anni è diventato un grande evento sportivo e tra i più prestigiosi nel panorama natatorio italiano. Tornando al weekend scorso gli atleti giallo-blu, allenati da Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, hanno ottenuto importanti risultati, portando a casa 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi. In campo femminile per la categoria Ragazzi Maria Ludovica Tremonte si aggiudica l’oro nei 100 rana con il tempo di 1’19″06, mentre Martina Notardonato conquista il bronzo nei 200 farfalla nuotati in 2’44″58; per lei anche i 100 farfalla in 1’17″06. Bronzo anche per Giovanna Muccitto che nella categoria Juniores ferma il tempo su 1’05″48 nei 100 farfalla; Giovanna nuota anche i 50 dorso in 31″29 e i 50 farfalla in 29″63. Tra i maschi in evidenza Emanuele Palmieri, categoria Ragazzi, che mette dietro tutti nei 100 farfalla vinti in 59″74 e conquista l’argento nei 50 farfalla chiusi in 27″09. Per la categoria Ragazzi 14 anni due medaglie per Giuseppe Spedalieri che è d’argento nei 200 rana in 2’43″67 e di bronzo nei 100 rana chiusi in 1’16″21. Per la stessa categoria Francesco Fasciano sale sul gradino più basso del podio nei 200 farfalla grazie al crono di 2’29″69. Tra gli altri convocati Sara Colalillo nuota i 100 dorso in 1’06″04. Miriam Di Ridolfo registra 28″14 nei 50 stile libero. Alice Lomastro chiude i 100 stile libero in 1’00″23. Alice Palladino gareggia nei 50 farfalla (34″53) e nei 200 stile libero (2’25″94). Alessandro Catelli nuota i 50 (31″64) e i 100 rana (1’10″59). Massimo Ferretti ferma il crono su 27″01 nei 50 stile libero.. Ermanno Tedeschi chiude in 54″33 i 100 stile libero.