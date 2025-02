di Redazione

Il polo natatorio Frecciarossa di Ostia ha ospitato l’undicesima edizione del “Trofeo SIS Roma”, appuntamento ormai consolidato nel panorama natatorio nazionale. La manifestazione, che si disputa in vasca corta, ha registrato numeri da record con 900 atleti in rappresentanza di 50 società provenienti da tutta Italia. L’evento, tra i più prestigiosi organizzati dalla SIS Roma, continua a crescere anno dopo anno, elevandosi a vero e proprio banco di prova per i prossimi appuntamenti della stagione, dai Criteria Nazionali Giovanili di marzo fino ai Campionati Italiani Assoluti di aprile in programma a Riccione. In questo contesto altamente competitivo la Hidro Sport, guidata dai tecnici Toni Oriente, Alessandro Di Soccio, Francesco Gatti e Cristiano Hantjoglu, ha offerto una prova brillante, con gli atleti autori di prestazioni di rilievo e numerosi personal best, a conferma dell’ottimo lavoro svolto nella preparazione invernale. Gli atleti giallo-blu hanno raccolto 18 medaglie – 7 ori, 8 argenti e 3 bronzi – regalando alla società un ottimo ottavo posto nella classifica generale. In campo femminile splendida prova di Sofia Orrino padrona della rana; nei 50 frantuma il personale fermando il cronometro a 32’’96 che, oltre a valere l’oro, le permette di strappare il pass per i Campionati Italiani. Sofia si ripete nei 100 dove il tempo di 1’13’’39 vale oro e personal best, a un soffio dal tempo limite per Riccione; per lei anche le gare dei 50 (28’’74) e dei 100 stile libero (1’02’’82). Doppio oro e personal best anche per Beatrice Orrino che tiene tutte dietro sia nei 50 farfalla (29’’91) che nei 50 stile libero, dove mette una seria ipoteca per la qualificazione a Riccione grazie al tempo di 27’’28; per Beatrice arriva anche il bronzo nei 100 stile libero chiusi in 1’00’’03. Primo gradino del podio nei 100 dorso (1’02’’12) per una generosa Giovanna Muccitto che, reduce da una settimana difficile per le precarie condizioni fisiche, riesce a conquistare anche l’argento nei 50 farfalla grazie al tempo di 28’’61; per Giovanna anche i 50 dorso (29’’71) e i 100 farfalla (1’05’’40). Bronzo per Francesca Bellucci negli 800 stile libero; il tempo di 9’25’’80 le vale il pass per i Campionati Italiani in acque libere. Per Francesca anche le gare dei 100 (1’04’’45), 200 (2’16’’27) e 400 stile libero (4’41’’14). Terzo gradino del podio anche per Alice Lomastro che chiude i 100 stile libero in 58’’54, oltre alle gare dei 50 (27’’65) e dei 200 stile libero (2’14’’35). Progressi per Sara Colalillo che torna a registrare tempi importanti; nuota i 50 farfalla in 30’’11 e i 50 (30’’26), 100 (1’03’’91) e 200 dorso (2’19’’70). Buone prestazioni anche per Marta Ziccardi impegnata nella rana, coi tempi di 36’’68 nei 50, 1’18’’62 nei 100 e 2’48’’21 nei 200. Tra i maschi importanti progressi per Gabriele Ricci che non si lascia intimidire dal salto di categoria e conquista tre medaglie; oro nei 50 dorso chiusi in 30’’51, e doppio argento nei 50 (26’’43) e nei 100 stile libero (57’’25). Per Gabriele anche le gare dei 200 stile libero (2’07’’13), dei 100 (1’04’’99) e 200 dorso 2’21’’07. Si conferma con ottime prestazioni Christian Giamberardino che chiude primo i 100 rana in 1’06’’26, e conquista tre argenti nei 50 rana (31’’22), e nei 50 (26’’56) e 200 farfalla (2’06’’18); per lui anche i 100 farfalla in 57’’37. Anche Michele Gasbarrino non è da meno e sale sul secondo gradino del podio nei 200 farfalla in 2’04’’41; per Michele anche le gare dei 50 (26’’54) e 100 farfalla (57’’08), e dei 50 (24’’22) e 100 stile libero (53’’36). Argento anche per Daniele La Barbera che chiude i 100 rana in 1’12’’53. Alessandro Catelli nuota i 50 rana in 29’’45, tempo che gli vale la migliore prestazione stagionale. Stile libero per Francesco Marra che nuota i 200 in 2’01’’10 e migliora i suoi personali nei 50 (25’’82), 100 (55’’60), e 400 (4’14’’44). Personal best anche per Emanuele Palmieri sia nei 50 (26’’40) che nei 200 farfalla (2’12’’53).